انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر غرفة الإسكندرية "opti alex 2021"

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض البصري "opti alex 2021"، اليوم السبت، والذي تنظمه شعبة البصريات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية.

بدأت الفعاليات بكلمة خميس بسيوني رئيس شعبة البصريات، حيث أوضح أن فعاليات اليوم الثاني تضم عدة ندوات لمناقشة احتياجات السوق البصري، إضافة إلى عرض آخر التطورات في السوق البصري، كالعدسات الديجيتال والمقارنة بينها وبين التقليدية، وتكريم عدد من الكوادر البصرية بالإسكندرية.

مؤتمر شعبة البصريات بغرفة الإسكندرية

من جانبه، أوضح عميد المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات الدكتور أمين السيد أمين خلال كلمته، أن هناك تعاون مستمر بين المعهد والشعبة التجارية بغرفة الإسكندرية، لتطوير مهارات الطلاب بالمعهد، مؤكدًا أن المعهد يعمل الآن على إنشاء مركز للتدريب داخل المعهد لتطوير المقررات الدراسية.

وأضاف أن المعهد يعقد عدة بروتوكولات تعاون مع الشركات الكبرى في مجال البصريات، بهدف تنظيم زيارات لتلك الشركات، يتعرف من خلالها الطلاب على أحدث تقنيات المجال، والاختلاط بسوق العمل خلال فترة دراستهم.



كما قدم محمد نور نائب رئيس جمعية البصريين المصرية، نبذة عن دور جمعية البصريين المصرية، موضحًا أن الجمعية هي الحاضنة لكل المجتمع البصري السكندري، وأن خريجي معهد البصريات يهتم بكل ما يمت للبصريات بصلة سواء من الناحية الطبية أو الصناعية أو الفلكية أو التصويرية.

وفي نفس السياق، اقترح محمد عبد الظاهر رئيس شعبة البصريات بالقاهرة خلال كلمته، إنشاء قسم خاصة بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات لصيانة الأجهزة البصرية، ويتم من خلاله استضافة خبراء من الخارج لتدريب الطلاب على صيانة وتصنيع الأجهزة البصرية.

كما قدم محمد صلاح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، خلال كلمته بالمؤتمر، نبذة عن دور الجهاز وأهم الخدمات التي يقدمها، وأشار إلى التعاون المشترك مع شعبة البصريات بغرفة الإسكندرية خاصة في مبادرة "إسكندرية مرخصة"، لترخيص محلات البصريات بالإسكندرية.

مؤتمر شعبة البصريات بغرفة الإسكندرية

وأطلقت شعبة البصريات بغرفة الإسكندرية ثلاث مبادرات بالتعاون مع جمعية البصريين المصرية، المبادرة الأولى هي مبادرة "سلامة عيونك"، وتستهدف الكشف على عيون المواطنين في القرى والمناطق الفقيرة بالتعاون مع نقابة الأطباء.

مؤتمر شعبة البصريات بغرفة الإسكندرية

أما المبادرة الثانية فهي "إسكندرية مرخصة"، وتهدف إلى ترخيص كافة محلات البصريات بالإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمبادرة الثالثة هي مبادرة "تكافل البصريين"، وتهدف إلى توفير حياة كريمة للعاملين بالمجال بعد سن المعاش.

مؤتمر شعبة البصريات بغرفة الإسكندرية

وفي ختام المؤتمر تم تكريم عدد من الأساتذة بالمعهد العالي لتكنولوجيا البصريات والمعهد الفني للبصريات على ما قدموه خلال الفترة السابقة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى غدًا الأحد الموافق 15 أغسطس.