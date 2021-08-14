المغرب.. وفاة 4 أشخاص احتسوا كحولا مغشوشا فى إقليم الناظور‎

باشرت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور المغربية تحقيقاتها لتحديد ظروف وأسباب وفاة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و53 عاما، يشتبه في احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، جاء في بيان للشرطة أن "مصالح الشرطة بمدينة الناظور تلقت بلاغا بخصوص وفاة 4 أشخاص بالمستشفى المحلي بالمدينة صباح الجمعة، بسبب الاشتباه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق".

وأوضح البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن اثنين من الضحايا تم نقلهما إلى المستشفى من طرف أفراد أسرتهما من المنطقة القروية بني سيدال، فيما تم نقل الآخرين من منطقة أزغنغان".

ولفت إلى أنه "تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالناظور رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء الوفاة".



وعلى صعيد آخؤ، سجلت وزارة الصحة المغربية،10 آلاف و752 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 741 ألفا و836 حالة.



وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأنه تم تسجيل 112 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و823 حالة، كما تم تسجيل 9 آلاف و895 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 649 ألفا و429.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.