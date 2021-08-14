السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الغندور: هشام حطب تعمد إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية قبل «أولمبياد طوكيو»

خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إنه يجب على الوجوه القديمة التي تدير الرياضة في مصر أن تترك مناصبها، لافتًا إلى أن هؤلاء المسئولون لا يديرون الرياضة في مصر ولكن هدفهم الأكبر البقاء في مناصبهم.

 

وأضاف "الغندور"، في تصريحات بقناة الزمالك، أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، تعمد إجراء انتخابات قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، من أجل الضمان البقاء في منصبه بغض النظر عن النتائج التي سوف تحققها البعثة المصرية خلال الأولمبياد، وهذا ما فعله بالفوز بالتزكية في رئاسة اللجنة الأولمبية.

 

وأوضح أن هشام حطب هو رئيس اتحاد الفروسية ولم يحقق أي إنجاز في هذه الرياضة، فكيف يرشح نفسه ليكون رئيسا للجنة الأولمبية؟

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