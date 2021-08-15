قبل بدء الأوكازيون الصيفي.. نصائح لأصحاب المقاسات الكبيرة

يواجه أصحاب المقاسات الكبيرة العديد من المشاكل فيما يخص البحث عن الملابس المناسبة لهم، وبالتزامن مع الأوكازيون الصيفي نعرض نصائح لاختيار أفضل لمقاساتهم أكبر من لارج.

نصائح للسيدات:

• ابتعدي عن ارتداء ملابس فضفاضة عليك، لأن الملابس الفضفاضة ستظهر جسمك بشكل أكبر مما هو عليه، لذا انتقي ملابسك على قياسك وثقي بنفسك.

• اختاري فساتين بخصر عال، أي تكون محددة للصدر، فهذه الفساتين ستكون رائعة لأنها ستبرز باقي تفاصيل جسمك بشكل رائع.

• اتجهي إلى البنطلون الجينز ذو الخصر العالي لأنه سيخفي ترهلات بطنك.

كذلك أيضا اختاري البنطلونات الجينز المستقيمة وابتعدي عن الشارلستون إلا إذا كنت لا تمانعين في إظهار أردافك.

• لا يحبذ ارتداء الملابس المخططة لصاحبات الجسم الممتلئ إلا إذا كنت ترغبين في إبراز منطقة محددة مثل الصدر، كالملابس المقلمة ستكون رائعة بالنسبة لك.

• موضة الكرانيش لا تناسب صاحبات الجسم الممتلئ كثيرا لأنها تزيد من حجم جسمك، فإذا كنت تتمتعين بخصر رفيع للغاية وصدر كبير وترغبين في عمل توازن، يمكنك ارتداء بلوزة ضيقة من الصدر وذات كرانيش من الخصر لبعض التوازن.

• اختاري الملابس الداخلية بعناية فائقة وراعي أن تكون على قياسك وأن تكون مريحة، واعلمي أن كلما كانت الملابس الداخلية على قياسك ومريحة كلما أظهرت ملابسك بشكل رائع.

• يفضل عند شراء الحقيبة أن تكون بحجم كبير، لأنها ستخفي جزء كبير من جسمك ولا تلفت النظر إليك، أما إذا كانت الحقيبة صغيرة فهذا سيظهر جسمك بشكل أكثر امتلاء.

نصائح للرجال:

• يجب أن يبتعد أصحاب الأجسام الممتلئة عن ارتداء الملابس المخططة لأنها تعطى مظهر أكثر ضخامة.

• ابتعد عن ارتداء الملابس الفضفاضة أو الضيقة حتى لا تبرز عيوب الجسم ولكن ارتدى الملابس المضبوطة عليك.

• تجنب ارتداء الحزام لأنه سيبرز انتفاخات البطن والدهون المتراكمة حولها، من الممكن استخدام الحمالات بدلًا منه.

• احرص على ارتداء ملابس بألوان داكنة مثل الأسود والبنى والكحلى، لأنها تخفى عيوب الجسم والترهلات.

• يفضل تصميم الملابس المناسبة لجسمك حتى لا ترتدى ملابس غير ملائمة لك، وتسبب لك الإحراج.

• يفضل ارتداء تي شيرت برقبة، سوف يساعدك ذلك على اخفاء الدهون المتراكمة فى الرقبة والتي تعطيك حجم كبير وأكثر ضخامة.

• يجب عليك اتباع هذه النصائح، ولكن من الأفضل اتباع نظام غذائى صحى للتخسيس والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.