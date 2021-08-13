الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصاب «الاستثمار العقارى» لاستيلائه على 2 مليون جنيه من ضحاياه بسوهاج

ضبط نصاب
ضبط نصاب

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها لهم، في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانون.

وتمكن المتهم من الحصول على مبالغ مالية مختلفة بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه، من 3 مواطنين بمحافظة سوهاج، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط صاحب شركة استثمار عقاري، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانـون.

وتحصل المتهم على مبالغ مالية بلغت 11 مليونا و891 ألف جنيه، من 14 مواطنًا بمحافظة سوهاج، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

الأجهزة الأمنية دبلوم محافظة سوهاج نشاط احتيالي المواطنين الاستثمار العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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