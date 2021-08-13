أبرزها تحسين المزاج.. أشياء تحدث لجسمك إذا تناولت القهوة يوميًا

يعد تناول القهوة أمر روتيني لمعظم الناس لرفع الروح المعنوية، ولكن عليك عدم الإفراط في تناولها حتى لا تكون السبب في اضطرابات النوم لديك، والعديد من الأمراض الأخرى ايضًا ، لكن مع ذلك لا يمكننا أن نغفل الفوائد الصحية للقهوة، ودعونا نلقي نظرة على أشياء يمكن أن تحدث لأجسامنا عند تناول القهوة كل يوم، وفقا لموقع “health line”.



تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى

يمكننا في تقليل فرص الإصابة بأمراض معينة وحماية الدماغ من الخرف، من خلال شرب القهوة السوداء كل يوم، فتناول القهوة باعتدال يمكن أن يقلل من خطر الوفاة من جميع الأمراض.

ويمكن للقهوة أيضًا أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وتقليل خطر الإصابة بالخرف ، وتليف الكبد ، وأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك الكبد وبطانة الرحم، ويتم وصفها بأنها "علاج معجزة" لقدرتها على الوقاية من المرض.



ويشير الخبراء إلى أن أفضل طريقة لتحقيق فوائد القهوة هي تناول القهوة السوداء بدون سكر أو حليب.

تحسين المزاج

محتوى الكافيين في القهوة له علاقة مباشرة بأدمغتنا، يتضح هذا التأثير بشكل خاص عند انخفاض مستوى الاستهلاك بحوالي 75 ملليغرام، وتم ربط الكافيين بالأشياء الإيجابية بالدماغ، بما في ذلك زيادة اليقظة ، والمساعدة على التركيز ، وتحسين المزاج.

قد يكون هذا لأن التأثير المنبه للكافيين يساعد في تحسين الحالة المزاجية للناس.

تحسين عمل الذاكرة

أظهرت دراسة حديثة أن الكافيين لديه القدرة على تحسين عمل الذاكرة، كما أنه يزيد من إنتاجية العمل.

ويؤدي الكافيين إلي تقوية الذاكرة على المدى الطويل لدى البشر.

المساعدة في التمارين الرياضية

للقهوة فوائد عقلية وجسدية للرياضي، فالكافيين الطبيعي في القهوة يحسن الأداء البدني، خاصة في التمارين الهوائية.

والكمية الموصى بها من الكافيين لتحسين الأداء هي 2-6 ملليغرام من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، و يحسن هذا الأداء أثناء التمرينات الطويلة والقصيرة الأمد.

وتؤدي القهوة إلي انخفاض في الشعور بالتعب وكذلك الألم، وتساعد علي زيادة اليقظة في التمرين الناجح.



عدم الإفراط في استهلاك القهوة

إذا تناول شخص ما القهوة بكثرة، فقد يعاني من آثار جانبية سلبية مثل القلق والذعر والأرق وربما يعاني من فرط الاعتماد على الكافيين.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء FDA بجرعة من الكافيين تبلغ 400 ملليغرام يوميًا أو حوالي أربعة إلى خمسة أكواب من القهوة.

زيادة مستويات الكوليسترول

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول ، يجب أن تكون أكثر حرصًا في تناول القهوة.

ويحتمل أن تسبب القهوة ارتفاعًا في ضغط الدم، ولكن هذه الزيادة مؤقتة ولن تؤدي إلى آثار سلبية على المدى الطويل، ويرتبط الإفراط في تناول القهوة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب مما يساهم في تصلب الأوعية الدموية.

والحل الأفضل هو استهلاك القهوة بانتظام حتى لا يكون لها تأثير ضار على الأوعية الدموية.