أقول الشهود في اتهام 4 بتزوير أوراق أرض صدر قرار بالتحفظ عليها

تستكمل "الدستور" أوراق 4 متهمين زوروا أوراق خاصة بأرض صادر قرار بشأنها التحفظ عليها ضمن القرارات الصادر بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 9762 لسنة 2020، جنايات المعادي والمسجلة برقم 276 لسنة 2020 حصر أموال عامة وبرقم 132 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وجاءت التحريات التحريات الخاصة في القضية قيام المتهمين بتزوير أوراق خاصة بأرض صادر قرار بشأنها التحفظ عليها ضمن القرارات الصادر بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابين.

شهادة الشهود

الشاهد الاول

حسام محمود عماد، عضو هيئة الرقابة الإدارية يشهد ان تحرياته دلت على اتفاق المتهمين على نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة رقم 2 بلوك ( د ) تقسيم الشطر الثالث عشر زهراء المعادي والمقام عليها مدرسة والصادر قرار بالتحفظ عليها ضمن القرارات الصادر بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان من المتهم الثاني الي المتهمة الثالثة حيث قام المتهم الثاني بالتنازل في شركة زهراء المعادي للاستثمار عن حصته في تلك.الأرض لصالح.المتهمة الثالثة التي تمتلك باقي مساحتها وقدم المتهم الرابع عقد البيع والتنازل للشهر العقاري لتسجيله بصفته وكيلا عن الثالثة وأثبت بطلب التسجيل أنها أرض فضاء على خلاف الحقيقة للحيولة دون استعلام من مصلحة الضرائب العقارية عن اسم المكلف بها وإيقاف التسجيل بسبب قرار التحفظ الصادر بشأنها وذلك بالاتفاق مع المتهم الاول الذي اثبت في معاينته للأرض محل طلب الشهر رقم 1058 لسنة 2018 شهر عقاري البساتين أنها أرض فضاء علي خلاف الحقيقة وذلك بقصد تحصيل المتهمين الثاني والثالثة علي منفعة دون وجه حق تتمثل في نقل ملكية الارض المتحفظ عليها للمتهمة الثالثة من التصرف فيها دون وجه حق وتم شهر العقد برقم 463 لسنة 2018 مأمورية شهر عقاري جنوب القاهرة.

الشاهد الثاني

اشرف ابو جاب الله ، رئيس مأمورية شهر عقاري البساتين، شهد بأن المتهم الرابع قدم طلب لمكتب الشهر العقاري بالبساتين بصفته وكيلا عن المتهمة الثالثة لتسجيل عقد بيع قطعة الأرض الكائنة ( 2 ) بلوك ( د ) الشطر الثالث عشر تقسيم زهراء المعادي أثبت به أنها أرض فضاء وبناء عليه تم عمل معاينة علي الطبيعة لتلك الأرض بمعرفة المتهم الاول والذي أثبت بمعاينته أنها أرض فضاء وبناء علي ذلك تم شهر عقد البيع برقم 463 لسنة 2018 مأمورية شهر عقاري جنوب القاهرة

الشاهد الثالث

شريف عبد الفتاح مصطفى، رئيس مكتب مساحة البساتين، شهد انه ورد الى مكتب هيئة المساحة بالبساتين طلب الشهر رقم 1058 لسنة 2016 لتسجيل عقد بيع قطعة الارض رقم 2 بلوك ( د ) الشطر 13 تقسيم زهراء المعادي وأن المتهم الاول الذي يعمل بوظيفة معاين مساحي قام باجراء معاينة تلك الارض علي الطبيعة وأثبت بمعاينته أنها ارض فضاء

الشاهد الرابع

محمود عبد الله ، محام



شهظ بانه بتاريخ 9 / 4 / 2015 صدر قرار قاضي التنفيذ بالتحفظ علي اموال شركة الهدي الاسلامي الخدمات التعليمية ومدرسة الزهراء الجديدة الدولية الكائنة بالقطعة رقم 2 بالشطر الثالث عشر زهراء المعادي ومدرسة البشاير الدولية والاموال العقارية والمنقولة المملوكة للمتهم الثاني وأن تلك.المدرسة تخت ادارة مجموعة 30 يونيو

الشاهد الخامس

هشام لبيب اسماعيل الشركسي ،باحث مالي بادارة التعليم الخاص بالقاهرة، وشهد بأنه علي اخطار جهة عمله من لجنة التحفظ وحصر اموال جماعة الاخوان الإرهابية لتنفيذ ذلك القرار لاتخاذ اللازم اداريا لتسليم الاصول العقارية المتخفظ عليها بشأن مدرسة البشاير الدولية الكائنة بالقطعة رقم 2 ، 3 بالشطر الثالث عشر تقسيم زهراء المعادي لمجموعة 30 يونيو تم تشكيل لجنة بعضويته والشاهدة ياسمين محمد صفوت ، باحث قانوني بادارة التعليم.الخاص واخرين تولت تنفيذ ذلك التكليف

الشاهدة السادسة

ياسمين محمد صفوت ، باحث قانوني بادارة التعليم الخاص، وشهدت بمضمون ما شهد به الشاهد الخامس.

الشاهد السابع

محمد فوزي محمد ، محام وعضو بالشئون القانونية بشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير شهد بأنه بتاريخ 1/ 12 / 2016 حضر المتهم الثاني للشركة جهة عمله وتنازل للمتهمة الثالثة عن حصته البالغة 18 قيراط من إجمالي مساحة الأرض الكائنة رقم 2 بلوك (د) الشطر الثالث عشر تقسيم زهراء المعادي.

الشاهد الثامن

احمد شيخ العرب محمد، وكيل إدارة الشئون القانونية رئاسة حي البساتين

شهد ان قطعة الارض رقم 2 بلوك (د) الشطر الثالث عشر تقسيم زهراء المعادي تابعة لمدرسة البشاير الدولية وانه صادر لها ترخيص بالبناء عام 2003 وانه بمعاينة تلك الارض تبين انها مقام عليها مبني دراسي تابع للمدرسة سالفة البيان

الشاهد التاسع

عبد الحكيم أحمد مصطفى ، عضو الشئون القانونية بالهيئة العامة للابنية التعليمية

شهد أنه تم ضم قطعة الأرض رقم رقم 2 بلوك ( د ) الشطر الثالث عشر تقسيم زهراء المعادي الى القطعة رقم 3 بلوك ( د ) الشطر الثالث عشر لتكون ضمن المساحة الكلية لمدرسة البشاير الدولية.

ملاحظات النيابة العامة



أقر المتهمون بتحقيقات النيابة العامة بتنازل المتهم الثاني للمتهمة الثالثة عن قطعة الأرض محل الواقعة رغم صدور قرار بالتحفظ عليها وأنها مقام عليها مبنى مكون من ثلاثة أدوار

ثبت بكتاب مساعد وزير العدل رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة الامور المستعجلة صدور قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 9/ 4 / 2015 بالتحفظ على شركة الهدي الإسلامي للخدمات التعليمية وكذا مدرسة الزهراء الجديدة الدولية الكائنة بالشطر الثالث عشر قطعة رقم 2 زهراء المعادي وكذا محمد احمد فوزي عبد الفتاح القاضي

ثبت بتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم كامل محمود السيد هو الكاتب لتوقيعه الثابت باستمارة التغيير رقم 7370 لسنة 2016 موضوع الفحص وأنها صادرة من خط يده.