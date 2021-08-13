الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طالع.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية في أسواق الجمعة واستقرار البيض

الدواجن
الدواجن

 شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.

 وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض ومعدلات التغير من حين لآخر .

 

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها فضلًا عن ارتفاع حجم الإنتاج الكلي .

وقال عبد العزيز السيد، في تصريحات لـ" الدستور"،إن أسعار الدواجن سجلت  نحو 23 وحتى 24 جنيه للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو. 

وأضاف السيد، أن ارتفاع حجم الإنتاج في السنوات الأخيرة خفض الأسعار وحقق الاكتفاء الذاتي مما ساهم في الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.

وبالنسبة لأسعار الدواجن البلدى فسجلت 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها. 

أسعار البيض في الأسواق 

وسجلت أسعار البيض استقرار عند آخر ارتفاع لها منذ شهر عند سعر بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي 45 جنيها في المزرعة 48-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

حجم إنتاج مصر من الدواجن 

وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن  نحو 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة .

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وقال الوزير، إنه تم تحقيق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض و فائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".

الدواجن الاستقرار المعروض شعبة الثروة الداجنة ارتفاع الانتاج الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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