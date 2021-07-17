من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الموقع الرسمي

خدمة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

تعددت وسائل الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للتيار الكهربائي، في ظل زخم التقنيات الإلكترونية الحديثة من تطبيقات الاستعلام عن الكهرباء للاستهلاك المختلف، فيما تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمهور المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي المحافظات خدمة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء عبر موقعها الرسمي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

نوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعزيز خدماتها للمشتركين علي مستوي المحافظات، خاصة فيما يتعلق بخدمة تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري وقيمة الاستهلاك المستحقة عن كل شهر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني المحدد برابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من هنا.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن حزمة من الخدمات المقدمة للمشتركين شهدت شهدت خلال الفترة السابقة تطويرًا ملحوظ في مستوي الخدمة وجودتها وفائدة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي المحافظات.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكن للمشترك أن يقوم بتطبيق عدد من الخطوات التي تمكنه من تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة بالعداد الإلكتروني أو مسبق الدفع بمنزله، وبناء عليه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، وقيمة الاستهلاك الشهري المطالب بسداده لشركات التوزيع التسع علي مستوي المحافظات.

ويمكن لجميع المشتركين بشركات التوزيع التسع علي مستوي المحافظات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من منازلهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع للكهرباء علي مستوي المحافظات.

ويختص الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالشركة، الذين تقع منازلهم في النطاق الجغرافي بكهرباء شمال القاهرة فقط.

خطوات الاستعلام هن فاتورة الكهرباء