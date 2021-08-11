من رياضة «المشى» إلى اتباع نظام صحى.. كيف خسرت ريبيل ويلسون وزنها؟

خطفت النجمة، ريبيل ويلسون، إليها الأنظار، حينما أطلت على جمهورها، بإطلالة أنيقة، ومثيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث انهالت عليها التعليقات الإجابية، بعد ظهورها بقوام ممشوق، خلال قضاء عطلتها الصيفية فى فرنسا.

ريبيل ويلسون،

كيف خسرت ريبيل ويلسون وزنها؟



خسرت ريبيل ويلسون، أكثر من 65 رطلاً خلال العام الماضي بفضل اتباعها نظاما غذائيا صحيا، وممارستها التمارين الرياضية، وتغيير "لايف ستايل" حياتها ليصبح صحيًا.

ريبيل ويلسون،



ووفقُا لموقع " "health، قررت ويلسون، 41 عامًا، تسمية عام 2020، بـ "عام الصحة" الذي أعلنته بنفسها، حيث ركزت على تغيير عاداتها في تناول الطعام وممارسة الرياضة بهدف فقدان وزنها، قائلة لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت أتناول أطعمة تحتوى على 3000 سعرة حرارية، في معظم الأيام، ولأن هذه الأطعمة تحتوي على الكربوهيدرات، كنت أشعر أنني مازلت جائعة"، لذلك، حولت نظامى الغذائي إلى نظام عالي البروتين، مع التركيز على تناول الكثير من الأسماك والسلمون وصدور الدجاج.

الهدف هو الشعور بالسعادة

كما أجرت ويلسون بثًا مباشرًا، على إنستجرام، في ديسمبر 2020، حيث قالت إن وزنها الذى استهدفته،هو مجرد البداية بالنسبة لها، وتساءلت:"هل أنا سعيدة لأنني فعلت ذلك؟ نعم ... فلم يكن الهدف أبدًا أن أكون نحيفة"، معبرة أنها لم تسطع فى السابق ارتداء الفساتين التى تختارها بسبب وزنها.

ريبيل ويلسون،



رياضة المشي



وشاركت ويلسون تجربتها مع جمهورها، قائلة إن رياضة "المشي" هامة جنبًا إلى جنب مع الأكل الصحي، فكان أمرًا مهمًا بالنسبة لها، مضيفة: "لقد أجريت لي كل هذه الاختبارات عالية التقنية خلال عام صحتي"، مضيفة: "قالوا إن المشي هو في الواقع أفضل طريقة بالنسبة لي لخسارة دهون الجسم غير الضرورية، لذلك كنت أذهب دائمًا للتنزه".

ريبيل ويلسون،



ممارسة التمارين الرياضة



كشفت ويلسون أيضًا، أنها كانت تمارس الرياضة، مع مدربها، جونو كاستانو، طوال أيام الأسبوع، ولقد شاركت بعض التمارين لها، وراء الكواليس، في تدريباتها على Instagram، وهو ما ساعدها بشكل كبير على إنقاص وزنها.

ريبيل ويلسون،



كيف تغيرت الطريقة التي يعاملها بها الآخرون؟



تحدثت ويلسون أيضًا بشأن جانب آخر من فقدان الوزن، حول معاملة الناس معها، بشكل مختلف الآن، حيث قالت لـ مجلة Us Weekly: "أعتقد أن الشيء المثير للاهتمام حقًا بالنسبة لي، هو الطريقة التي يعاملك بها الآخرون"، مضيفة: "في بعض الأحيان، عندما تكون ذا وزن كبير، لا يستجيب إليك الناس بشكل ما، ولكن الآن بعدما أصبحت في حالة جيدة، على سبيل المثال، أصبح الناس يعرضون عليّ نقل مشترياتي إلى السيارة مع فتح الأبواب لي" مشيرة إلى أنها كانت دائما تشعر بالثقة فى نفسها.