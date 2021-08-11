ف ذكرى وفاته.. أهم المحطات الفنية فى حياة نور الشريف

تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل الفنان نور الشريف الذي وافته المنية بعد معاناة طويلة مع سرطان الرئة عن عمر ناهز لـ69 عامًا، وكانت آخر أعماله الفنية (بتوقيت القاهرة)، وشاركه البطولة سمير صبري وميرفت أمين وشريف رمزي وآيتن عامر وكريم قاسم وإخراج أمير رمسيس.

وعن أبرز الأعمال الفنية في مشوار نور الشريف، قال الناقد الفني أندرو محسن إن هناك العديد من الأعمال في التلفزيون والسينما التي تركت بصمه للمشاهد رغم إعادتها أكثر من مرة على الشاشة، مضيفًا أن نور كان لديه الذكاء الكافي للتنقل من السينما للتلفزيون في التوقيت المناسب ويقدم أعمالا تعيش في الذاكرة من أبرزها (لن أعيش في جلباب أبى)، وأصبح يتابعه الجمهور إلى يومنا هذا في كل مرة يعرض فيها كأنه أول مرة بنفس الاستمتاع والمشاهدة والتفاعل على السوشيال ميديا بالكوميكس والمنشورات للمسلسل، فهذا العمل أظهر مدى قدرة نور على تجسيد الشخصية، فهو فنان مخلص لكل شخصية يؤديها.

أعمال لم تأخذ حقها

أضاف أندرو: من الأعمال التي لم تأخذ حقها من وجهه نظري مسلسل (السيرة العاشورية)، تلك المعالجة التلفزيونية لملحمة الحرافيش للأديب نجيب محفوظ ومعالجة محسن زايد، وقدم نور منها الجزء الأول بشخصية عاشور الناجي ولم يتم استكمال الملحمة رغم أن العمل كان مميزًا جدًا علي المستوي الفني والإنتاجي.

أعمال سينمائية مميزة

واستكمل حديثه عن الأعمال السينمائية المميزة في حياة نور الشريف منها فيلم (حدوتة مصرية) وهو الجزء الثاني في رباعية أفلام الرائع يوسف شاهين التي تناولت سيرته والتي تعد من الأفلام المميزة في ذاكرة السينما المصرية وتحاكي فكرة محاكمة الشخصية لنفسها.

وتابع "أنا من محبي يوسف شاهين ومحبي هذا الفيلم المميز جدًا على مستوى الكتابة وطريقة تقديمه لهذا العمل بهذه الصورة والذي استطاع نور الشريف أن يأخذ جزء من روح يوسف شاهين ويقدمه بطريقته وبنكهته الخاصة، فهو يختلف عن الراحل أحمد زكي الذي كان يقدم الشخصية كأنها هي تمامًا.

أضاف الناقد الفني أنه من الأفلام الفارقة في حياة الراحل، فيلم (المصير): "أحببت الشكل الذي قدم فيه نور الشخصية العالمة التي تمر بلحظات انكسار ولحظات تتزعزع فيها ثقته بنفسه وإحساسه بأنه مهزوم من أقرب الناس إليه، فهذه الشخصية داخلها نفسية جبارة جدا وكيف أنه شخص عبقري كل الناس أقرت بعبقريته وفي لحظة يشعر بكل هذا يهتز تحت قدمه، فهذه التركيبة صعب تتجسد من أي ممثل خاصة أنها ليست شخصية معاصرة ليس لها مرجعية يمكن أن يستعين بها قبل أداء العمل.