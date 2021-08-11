غدًا.. انطلاق مؤتمر الألف خادم إنجيلى الرابع برئاسة أندريه زكى

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، غدا مؤتمر الألف خادم إنجيلي الرابع الذي يستغرق يومين لينتهي يوم 14 من الشهر الجاري، فى بيت أجابيه بوادى النطرون.

ويأتي ذلك بحضور عدد من كوادر الكنيسة الانجيلية مثل الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس ناصر كتكوت رئيس الكنيسة الرسولية، والقس نادي لبيب الرئيس السابق لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت، والدكتور ماهر صموئيل، والدكتور الشيخ رامز عطالله، والدكتور القس عاطف مهني رئيس كلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ يوسف ناثان، والقس عزت شاكر، والدكتور القس هشام صفوت، والقس عاطف سيدهم، والقس لطيف رمسيس، والشيخ الدكتور إيهاب الخراط، والقس ناشد غالي، والقس يوناثان بولس، والخادم وسيم صبري.

وعن حركة الألف خادم قال الدكتور القس أندريه زكي في تصريحات له إنه عندما كان هناك احتياج للتواصل مع الخدام الإنجيليين على مستوى جمهورية مصر العربية، لتنظيم العمل ورفع القدرة على التواصل وكذا تنمية المهارات الشخصية والجماعية، قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية، تأسيس حركة الألف خادم والتى تسعى للتواصل مع آلاف الخدام على مستوى جمهورية مصر العربية بشكل متصل في شكل تنظيم لقاءات دورية وكذا تنمية وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوفير الدورات التدريبية والمواد اللازمة لتعزيز التواصل على كل المستويات.

