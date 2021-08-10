الناقد شريف عبدالقادر: لابد من محاسبة المقصرين فى الأولمبياد

قال الناقد الرياضي شريف عبدالقادر، إن هناك بعض المسئولين لم يكونوا على قدر المسئولية في الحدث في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، لافتًا إلى أنه في الفترة الأخيرة تصدرت مشاعر الأحباط إلى أبطال مصر بدلاً من تأهيلهم نفسيًا بشكل جيد.

وأضاف "عبدالقادر"، في تصريح لبرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن النتائج المصرية في المجمل جيدة؛ إلا أن هناك بعض الاتحادات لابد من محاسبتها بسبب سوء النتائج وعدم الإعداد الجيد للاعبين حتى يكونوا مؤهلين للمنافسات.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه العديد من الرسائل للأبطال المصريين الذين حققوا ميداليات في الأولمبياد لتكريمهم وتشجيعهم على الاستمرار، مشيرًا إلى أنه لابد من محاسبة المقصرين في الأولمبياد ومكافأة الناجحين.