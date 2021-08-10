الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الناقد شريف عبدالقادر: لابد من محاسبة المقصرين فى الأولمبياد

الناقد شريف عبدالقادر
الناقد شريف عبدالقادر

قال الناقد الرياضي شريف عبدالقادر، إن هناك بعض المسئولين لم يكونوا على قدر المسئولية في الحدث في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، لافتًا إلى أنه في الفترة الأخيرة تصدرت مشاعر الأحباط إلى أبطال مصر بدلاً من تأهيلهم نفسيًا بشكل جيد.

 

وأضاف "عبدالقادر"، في تصريح لبرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، أن النتائج المصرية في المجمل جيدة؛ إلا أن هناك بعض الاتحادات لابد من محاسبتها بسبب سوء النتائج وعدم الإعداد الجيد للاعبين حتى يكونوا مؤهلين للمنافسات.

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه العديد من الرسائل للأبطال المصريين الذين حققوا ميداليات في الأولمبياد لتكريمهم وتشجيعهم على الاستمرار، مشيرًا إلى أنه لابد من محاسبة المقصرين في الأولمبياد ومكافأة الناجحين.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«كيشو»: أنا من عائلة فقيرة وأسرتي تحملت حتى وصلت لهذا المستوى

فرنسا: 5 آلاف و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أبرزها أجهزة كهربائية وسيارت... زيادة فى واردات مصر من الصين بنسبة 9.1%

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»