ننشر شروط اختيار رؤساء المراكز والمدن المطلوبين في محافظة دمياط

أعلن ديوان عام محافظة دمياط، عن حاجته بتكليف تسيير أعمال وظيفة سكرتير مركز المدن حيث تتلخص الشروط اللازمة للوظيفة كالتالى:

ـ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل، وأن المجموعة الوظيفية التخصصية "تنمية إدارية" المستوى الوظيفى الأولى أ، والقدرة الفائقة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج.

كما يشترط أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على الوظيفة.

وعلى من يرغب التقدم لشغل هذه الوظيفة التقدم بطلب باسم سكرتير عام محافظة دمياط اعتبارًا من٢٠٢١/٨/١٠ وحتى ٢٠٢١/٨/٢٠ ويرفق به بيان الحالة معتمدًا ومتضمنًا "الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل الدراسى وتاريخه، تاريخ التعيين، التأهيل العلمى، الوظائف الإشرافية التى شغلها، الوظيفة المسكن عليها، الوظيفة التى يشغلها حاليا، الدورات التدريبية ومدتها ونوعها، خطابات الشكر والتقدير، تقارير كفاية الأداء عن العامين السابقين".

كما يقدم مقترحات تطوير الوحدة المحلية أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.