الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرامكو تكشف عن خطتها المستقبلية في مجالات الهيدروجين

أمين الناصر
أمين الناصر

كشفت شركة أرامكو السعودية، عن استراتيجيتها المستقبلية في مجالات الهيدروجين والنفط والكربون، والاستثمارات المتوقعة في إطار تحقيق أهداف الشركة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق أكبر استفادة للمساهمين.

اهتمام شركته بالسوق الجذابة للهيدروجين الأزرق

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، اهتمام شركته بالسوق الجذابة للهيدروجين الأزرق، نظرًا لأنه يحقق فائدة عالية مع انخفاض تكلفته.

وأشار الناصر خلال مؤتمر عرض النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري والذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي- إلى أن أرامكو تتطلع إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الهيدروجين.

وقال: "نبحث مع العديد من الأسواق بعض الاتفاقيات التي تسمح لنا بزيادة إنتاج الهيدروجين الأزرق"، مشيرًا بصفة خاصة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وتابع: "يظل الهيدروجين الأزرق الأقل تكلفة.. ولدينا فرص في مجال الهيدروجين الأخضر داخل المملكة.. لذلك نعمل على الإثنين معًا".

وقال ، إن أرامكو لديها استعداد للتوسع في الهيدروجين الأزرق بقدر ما تتوسع السوق.

وأعلنت شركة أرامكو أنها تعمل على زيادة كميات إنتاج النفط، ورفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميًا.

كما أوضح الناصر أن خطة زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميًا،قد تستغرق وقتًا لتوصيل هذه السعة إلى السوق، قائلا: "التصميم الهندسي يستغرق عامين.. وعندما نضع خططنا ننظر إلى المدى البعيد".

وقال إن تركيزنا ينصب على سوق الكيماويات من خلال تحويل الخام إلى العديد من المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن توقعات الطلب على النفط تبلغ حاليًا 97 مليون برميل يوميًا، و99 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2021، ويتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل الوباء البالغة 100 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2022.

أكد الناصر أن الشركة تتطلع إلى المزيد من الاتفاقيات والاستثمار في البنية التحتية، عقب صفقة شبكة أنابيب النفط الخاصة بها والتي أبرمتها مع ائتلاف دولي في يونيو الماضي بقيمة 12.4 مليار دولار.

وشددت أرامكو على أن استراتيجيتها تركز على الطاقة الخالية من الكربون، من خلال التركيز على النمو السريع في الطلب على الهيدروجين، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من المكامن الغزيرة الإنتاج والعالية الجودة لتطوير فرص استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية.

شركة أرامكو السعودية ارامكو السعودية الهيدروجين مجالات النفط الكربون أمين الناصر إستراتيجيتها المستقبلية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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