للمرة الثانية .. تجديد حبس شقيقين قتلا شاب لسرقتهما في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الاثنين، حبس شقيقين قتلا شاب بمنطقة دار السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

و كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب، عليه آثار تعدي بالضرب ومتوفي.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرته اتهموا شقيقين بالتعدى عليها بالضرب والتسبب فى وفاته، وأضافوا أن المتهمين تعدوا بالضرب على المجنى عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة أمام منزلهم والقى القبض على المتهمين ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.