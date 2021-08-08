بفستان أحمر ومكياج ناعم.. رايا أبى راشد تتألق فى «كان»

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد، الأنظار، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، حيث التقطت مجموعة من الصور لها، فى مدينة كان الفرنسية، أثناء عملها ببرنامجها في موسمه الجديد ScoopWithRaya، حيث لاقت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

رايا أبي راشد

أحدث إطلالة لرايا أبي راشد

وتألقت ريا، بأزياء راقية ناعمة، كشفت عن جمالها، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر، بدون أكمام، من تصميم nadinemerabi، والإطلالة من تنسيق استايليست mayawilliamz ونسقت مع إطلالتها حقيبة حمراء اللون، وحذاء باللون الجولد.

كما ارتدت إكسسوارات ناعمة ورقيقة من علامة bulgari.

رايا أبي راشد

تسريحة الشعر

صففت ريا أبي راشد شعرها، بستايل نصف الشعر المرفوع، والنصف الآخر منسدلًا على أكتافها، لتبرز جمالها.

رايا أبي راشد

الناحية الجمالية

ولم تتكلف فى وضع المكياج، واختارت حمرة شفاة ورية ناعمة، لتناسب أجواء النهار.

جلسة تصوير رومانسية

ومؤخرًا تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، بجلسة تصوير رومانسية، على الشاطئ، في ذكرى زواجهما العاشر، حيث تألقت بإطلالة بيضاء جذابة، وناعمة، نشرتها عبر حيابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، واختارت ريا، فى تنسيق إطلالتها إكسسوارات ناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين وخواتم واسورة أنيقة وأيضًا كولية باللون الجولد، لتمنح إطلالتها أناقة خاصة، جعلتها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

رايا أبي راشد

من هى رايا أبي راشد؟

وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت رايا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم هوليوود والعالم.