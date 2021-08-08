أحمد فتحي نائب التنسيقية يهنئ أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

هنأ النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو حيث حازت جيانا فاروق على برونزية فى الكاراتيه وأحمد الجندي بفضية فى الخماسى حديث وفريال أشرف بذهبية فى الكاراتيه.

ووجه نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسالة شكر لكل أبطال مصر مع نهاية المنافسات الأولمبية بعدما حققت مصر رقم قياسي جديد بواقع 6 ميداليات، وكان أعلى عدد حصده الفراعنة هو 5 ميداليات في ثلاث دورات سابقة.

واختتمت مصر مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، صباح اليوم الأحد، ليسدل الستار على مشاركة أولمبية تاريخية لمصر، من حيث عدد الميداليات التي وصلت 6 في أربع ألعاب وهي: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث، فنجح أبناء مصر في كتابة التاريخ وتحقيق أفضل نتائج الفراعنة في تاريخ الأولمبياد.

وأصبح رصيد مصر في أولمبياد طوكيو 2020، هو 6 ميداليات، كرقم قياسي جديد، بعدما كان أعلى عدد حصده الفراعنة هو 5 ميداليات في ثلاث دورات سابقة: برلين 1936 - لندن 1948 - أثينا 2004، بالإضافة لأنها سجلت أكبر بعثة في تاريخها من خلال هذه الدورة بمشاركة 134 رياضيا.

واحتلت مصر المركز الثالث والخمسين في جدول ترتيب الميداليات بأولمبياد طوكيو، بعدما حصد 6 ميداليات كالتالي: 1 ذهبية - 1 فضية - 4 برونزية.

عل صعيد آخر، وجه النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسالة إلى الفتاة المصرية، بعدما حققت اللاعبة المصرية فريال أشرف، التتويج بالميدالية الذهبية فى الكاراتيه، بأولمبياد طوكيو.

وقال محمد تيسير مطر فى رسالته لفتيات مصر التى نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":" فتيات مصر وبطلاتها، هن الرياضات والمعلمات والطبيبات ونائبات البرلمان، يقدروا يكونوا فى أى منصب وفى أى مكان ونثق دايما فى نجاحهم وقدرتهم على التفوق ولفت الأنظار، وما تملكش ليهم غير الإعجاب والتقدير".