من العري للبكيني.. رحلة تطوّر «المايوه» على مدى السنوات

عندما يحل الصيف، يتجه الكثيرون إلى الشواطئ والأماكن الساحلية، لقضاء العطلة الصيفية، حيث "جو البحر" المنعش، ولاشك أن ملابس السباحة "المايوه" شيئًا أساسيًا مع كل "سفرية"، فقد قطع المفهوم الحديث لملابس السباحة شوطًا طويلاً منذ بداية اختراع المايوه وحتى يومنا هذا.

فلا يمكنك التعرف على ملابس السباحة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مقارنة بالأزياء والموديلات الجديدة التى طرأت على ملابس السباحة في عام 2021، لذا، نستعرض فى السطور التالية، وفقًا لموقع crfashionbook، كيف انتقلت ملابس السباحة الفضفاضة إلى المايوه المكون من القطع القصيرة؟

الاستحمام عاريًا

قبل أن تصبح السباحة نشاطًا ترفيهيًا مقبولًا اجتماعيًا، كان الاستحمام عاريًا في حمامات السباحة الداخلية، كما هو الحال في لوحات ورسومات حمام بومبيان العام، فلم يتم التعرف على أزياء نسائية خاصة بالاستحمام أو نزول المسبح، حتى القرن السابع عشر.

فساتين بأكمام وبنطلونات

في القرن التاسع عشر، كانت ملابس السباحة الوحيدة المقبولة اجتماعيًا للنساء هي ملابس الاستحمام المصنوعة من القماش التي تتكون من فساتين بأكمام مكشكشة وبنطلونات متطابقة.

فساتين بلا أكمام

اختلفت أزياء السباحة، في أوائل القرن العشرين، حيث أصبحت السيدات تخرج من الماء على الشاطئ في عام 1910 بفساتين بلا أكمام، ولكن كان يجب أن تغطي النساء النصف السفلي من ملابس السباحة، من خلال التنانير، من خلال ارتداء بناطيل ضيقة.

ملابس السباحة الضيقة

تم القبض على السباحة والممثلة أنيت كيليرمان، ظهورها غير اللائق، حينها، في عام 1907 بملابس السباحة الضيقة، ولكن لم يكن يعرف الجميع، أنها مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء لارتداء ملابس السباحة المريحة والعملية.

بدلات الحرير

شهدت دورة الألعاب الأولمبية لعام 1912 بدلات من الحرير، صُممت مع مراعاة الحركة وخفة الحركة.

المايوه القطعتين

في الثلاثينيات من القرن الماضي، ساد المايوه ذات القطعتين الكاشف، في الموضة الشعبية، كما قام مصممو ملابس السباحة بتبديل الأقمشة الحريرية والقماشية لصالح خامات اللاتكس والنايلون، مما يجعلها أكثر راحة وملاءمة للماء، في عام 1935، ومن أشهر الصور التي توضح موضة هذا العصر، صورة الممثلة جين وايمان على الشاطئ مرتدية قطعتين من مايوه اللاتكس لبزهري.

البيكيني

على الرغم من أن البدلات المكونة من قطعتين كانت تتسلل إلى عالم السباحة منذ عشرينيات القرن الماضي، إلا أن المايوه "البيكيني" ظهر لأول مرة على يد المصمم الفرنسي لويس ريارد من خلال تصميمه لبدلة بيكيني رسمية، في عام 1946، وتألقت بارتدائه الفرنسية ميشلين برنارديني.

مايوه كريستيان ديور

تعاونت ماركة Dior مع ماركة ملابس السباحة Cole of California في إنتاج خط ملابس للسباحة عام 1955، تكونت من تشكيلة من بدلات سباحة أنيقة، ملونة، مناسبة للبحر.

المايوه الكروشية

مع بدء الثورة الجنسية التى دعت إلى ارتداء أزياء أكثر تحرراً للنساء في الفترة ما بين الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عكست ملابس السباحة أيضًا هذه الأفكار، من خلال تصميم البيكيني باستخدام منسوجات بوهو مثل التريكو والكروشيه، مع ارتداء قلادة طويلة وأساور فى الأيدي.

مايوه Baywatch

اشتهرت أزياء ملابس الشاطئ الكلاسيكي، في الثمانينيات، حيث بدلة السباحة البسيطة المكونة من قطعة واحدة، والتي ارتدتها ارتدت باميلا أندرسون ونجوم مسلسل Baywatch، حيث تألقوا بمايوهات حمراء منخفضة الخصر على شكل حرف V، أصبحت فيما بعد مظهر مميز لثقافة البوب.

المايوه الرياضي

في أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تنافست القطعة المريحة والرياضية المكونة من قطعتين من البيكيني في عالم السباحة، حيث كانت ملابس السباحة هذه أكثر عملية للكثير من الأنشطة الرياضية، بفضل نسيجها عالى الجودة، وقابليتها للحركة، وفي عام 2001، ظهرت أنجلينا جولي بهذا المايوه في فيلم Laura Croft: Tomb Raider بمظهر أسود مثير وعملي.

البيكيني عالي الخصر

تطورت أزياء البيكيني في أواخر العقد الأول من القرن العشرين، حيث امتزجت ملابس البحر بالخصر العالي، لأناقة والألون الزاهية، كما أعاد بعض المشاهير، وعلى الأخص تايلور سويفت، نشر البيكيني عالي الخصر مع أنماط الخمسينيات الممتعة والمظهر المستوحى من الدبور.

مايوه الكتف الواحد

أظهر لنا عرض أزياء شانيل لربيع وصيف 2019 كيفية نقل المايوه ذات الكتف الواحد من الشاطئ إلى منصات عروض الموضة، وذلك بإقران القطعة ذات اللونين الأبيض والأسود، مصنوعة من الدنيم وقبعة من القش.

البيكيني المطبوع

تم تصميم أيضًا البيكيني المزين بالمطبوعات الاستوائية، وتصميمات الأزهار الأكثر حيوية، وذلك شاهدناها مؤخرًا في عروض أزياء إيترو لربيع وصيف العام الماضي، من خلال ارتداء نمط صيفي مستوحى من هاواي.