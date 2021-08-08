الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محلية الأقصر»: جار تشطيب واجهات طريق المطار باللون الموحّد (صور)

أعمال طلاء واجهات
أعمال طلاء واجهات المباني بالاقصر

أجرى العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر وشعبان طايع رئيس حي المطار، بتفقد ومتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والأسوار على طريق المطار الرئيسي باللون الموحد، حفاظا على الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمحافظة.

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أعمال طلاء واجهات المباني بالاقصر 

جاء ذلك في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن باستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

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أعمال طلاء واجهات المباني بالاقصر 

أشار العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، إلى أنه جاري تشطيب الواجهات بطريق المطار وأن الأعمال تجرى على قدم وساق فضلاً عن القيام برفع مستوى منظومة النظافة هناك.

وتابع العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، الأعمال والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المركز،وتشمل الأعمال مرفق الكهرباء بقرية الرياينة ضمن مبادرة حياة كريمة.

َجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.

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أعمال طلاء واجهات المباني بالاقصر 

وأوضح العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر، أنه تم ترميم ودهان اعمدة الجهد المنخفض واستبدال الاعمدة والوصلات المتهالكة وشد الأسلاك المرخية، والتي تمثل خطورة على المواطنين بطريق الصفصاف بداية من مدخل ارمنت وحتى موقف قنا القديم وطريق عملية مياة الشرب والصرف الصحي من بداية الطريق وحتى مجمع الخدمات.

أشار إلى أنه جاري استكمال الأعمال تحت إشراف المهندس علي الشافعي مدير هندسة كهرباء أرمنت واحمد فؤاد رئيس شبكة كهرباء ارمنت الوابورات، مؤكدًا أن استمرار المتابعة وتقديم الدعم الممكن لإتمام كافة الأعمال الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة ارمنت دون معوقات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، أمس السبت، بحمله للمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز اسنا بالتنسيق مع إدارة تموين إسنا. 

طريق الأقصر مدينة الأقصر محافظة الأقصر طارق لطفي واجهات المباني لتجميل طريق المطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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