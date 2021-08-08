رصد مزرعتين دواجن مخالفتين بمنطقة الترعة المرة شرق الأقصر

أجري العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر جولة ميدانية بمنطقة الترعة المرة بنطاق شرق مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات محافظ الإقليم لرؤساء المراكز والمدن باستمرار الجولات؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

ورصد العميد طارق لطفي، خلال جولته إقامة مزرعتين دواجن مخالفتين، وتم تشكيل لجنة فورية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة حماية البيئة بالمحافظة ورجال حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحي.

وتبين بالمعاينة توصلت أعمال اللجنة إلى الإزالة الفورية بعد ثبوت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير، أمس، حملة للمرور على المخابز البلدية بدائرة مركز إسنا، بالتنسيق مع إدارة تموين إسنا وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور على المخابز البلدي ومستودعات الدقيق ومتابعة استقرار الحالة التموينية بالمخابز والرقابة على رغيف الخبز البلدي المدعم، ومراقبة الأسعار وتوافر السلع الغذائية والمواد البترولية والبوتاجاز ومدي مطابقتها للمواصفات والوزن والعمل على رضا المواطنين.