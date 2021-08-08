وزيرة التجارة: الأقصر تمتلك إمكانات كبيرة في عدة قطاعات إنتاجية وخدمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، الأمر الذى يسهم في تنويع مصادر التنمية، لافتةً إلى أن هناك فرص كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الأقصر فى إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد وشملت محافظتى قنا والأقصر، وشارك في اللقاء الذي نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الاقصر والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المحافظات فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل أولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع كافة أجهزة الحكومة الخطط والإجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن الأقصر لديها إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

واستمعت الوزيرة لبعض التحديات التى تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى ، وتيسير اجراءات اصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين فى تسويق منتجاتهم .

وأعطت جامع توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة كافة المستثمرين الراغبين فى المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية من ابناء الاقصر ، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم فى السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.