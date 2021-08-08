بمشاركة 2000 متطوع.. مبادرة جديدة لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان

أعلن عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة للتوعية من مخاطر الإدمان في 15 مركز شباب شهريا بكل محافظة ولمدة 6 أشهر ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات"، تم تنفيذها في 720 مركز شباب حتى الآن بالمحافظات المختلفة وبمشاركة أكثر من 2200 متطوع لدى الصندوق، ويتم تقديم ورش عمل مع الشباب وألعاب تفاعلية بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة من مسابقات جري ودوريات رياضية وأنشطة تفاعلية وورش عمل مع التأكيد على مجموعة المفاهيم المغلوطة.



وأكد عثمان، أن المبادرة تضمنت أيضا عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول الى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن‪ .

وأضاف "عمرو عثمان"، أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل، لافتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة.

