الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم كوريا الشمالية يحشد الجيش لإغاثة المناطق المُتضررة من الأمطار

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بتعبئة الجيش لتنفيذ أعمال إغاثية في المناطق التي تأثرت مؤخرا بأمطار غزيرة.


وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بأن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية ونقص في الغذاء، مشيرة إلى تضرر الأراضي الزراعية بفعل الفيضانات الناتجة عن الأمطار.


وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الكورية الشمالية، فإنه من المتوقع أن يستمر الهطول الغزير للأمطار حتى 10 أغسطس الجاري، مع التوقع بتأثر المناطق الشرقية على وجه الخصوص.


وفي شهر يونيو الماضي، اعترف زعيم كوريا الشمالية بشكل رسمي بأن بلاده تواجه نقصا في الغذاء، وقال وقتها إن القطاع الزراعي فشل في الوفاء بالأهداف المُتعلقة بالحبوب بسبب الأعاصير المدارية العام الماضي التي تسببت في حدوث فيضانات.


يشار إلى أن كوريا الشمالية تعاني في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي كما أغلقت حدودها للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، ما أدى إلى هبوط التجارة مع الصين؛ التي تعتمد عليها كوريا الشمالية في استيراد الغذاء والأسمدة والوقود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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