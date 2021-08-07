الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول سوداني يكشف أسباب انهيار سد كندية الجديد بمحلية مليط

انهيار سد كندية
انهيار سد كندية الجديد بمحلية مليط

أفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دافور، المهندس عبدالشافع عبدالله آدم، يرافقه مستشار والى الولاية للمياه المهندس نورالدين آدم أحمد، ومدير مشروع المياه واصحاح البيئة المهندس إسماعيل أحمد محمد، وعدد من المهندسين من قطاع المياه، وقفوا خلال الزيارة التفقدية التى قاموا بها أمس الجمعة، إلى منطقة "كندية" بوحدة الصياح الإدارية التابعة إلى محلية مليط على الأسباب الفنية والهندسية التي أدت إلى انهيار سد المياه الجديد الذى أنشأته إحدى الشركات بدعم من منظمة إيطالية، والذى يتم إنشائه في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية.  

وقال المدير العام للبنى التحتية، إن وزارته ستقوم باستدعاء المنظمة العالمية الداعمة، والشركة المنفذة لاستجلاء موقفهما حول عدم التزامهما بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات اله‍ندسية الواردة فى العقد المبرم .

فيما ناشد ممثلى قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات بوحدة الصياح الإدارية حكومة الولاية والجهات ذات الصلة بحفظ حقوق مواطنى المنطقة في الحصول على المياه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه منظمة كوبي وشركة البيان.

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للبنى التحتية والتنمية العمرانية قد عقد اجتماعآ مع أعضاء مكتب الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات والتغيير تم خلاله  التفكير حول احتياجات ومتطليات مواطني مناطق وقرى وحدة الصياح الإدارية في المجالات الخدمية وعلى رأسها المياه.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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