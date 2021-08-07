«جمال هند رستم» خطف لاعب الأهلي.. حكايات 7 نجوم كرة مع السينما

حادث كان سببًا في اقتحام شريف عبد المنعم عالم الفن في التسعينات.. وجمال عبدالحميد ندم على خوض التجربة

للسينما سحر خاص لا يستطيع أحد مقاومته، وهناك لاعبين كرة قدم جذبهم سحر السينما وقرروا بالفعل خوض تجارب التمثيل سواء أثناء تواجدهم في الملاعب أو عقب الاعتزال ، والبعض الآخر لم يجذبه الأمر في البداية لكن حاول المنتجون استغلال شهرتهم في الملاعب واسمهم الذي طالما هتفت به الجماهير في الملاعب، لإنجاح العمل بإقناعهم بالمشاركة والاتجاه للتمثيل.



وبشكل عام قلة من اللاعبين المصريين هم الذين أثبتوا نجاحهم في الوقوف أمام الكاميرات و التمثيل، وربما التجارب الأشهر كانت من القطبين الأهلي والزمالك، خاصة الأهلي الذي يعد رئيسه الأسبق صالح سليم أحد أهم اللاعبين الذين خاضوا تجربة السينما.



صالح سليم

صالح سليم



المايسترو صالح سليم نجم الأهلي السابق و رئيس القلعة الحمراء السابق يعد واحدًا من أشهر اللاعبين الذين اقتحموا عالم التمثيل رغم أنه ليست مسيرة سينمائية طويلة ، يأتي على رأس الأفلام السينمائية فيلم الشموع السوداء مع الفنانة نجاة الصغيرة وهو أحد أشهر الأفلام في تاريخ السينما المصرية و الذي يحكي قصة شاب فقد بصره ليصبح حاد الطباع قبل أن تنجح المرضة الخاصة به في تغيير طباعه، وفيلم الباب المفتوح مع الفنانة فاتن حمامة والذي يحكي قصة فتاة تثور على تقاليد المجتمع و تشارك في المظاهرات قبل أن تتعرف على حسين صديق شقيقها وتعجب بأفكاره التي تدعو لتحرر المرأة، كما شارك في فيلم السبع بنات مع الفنانات سعاد حسني و نادية لطفي والفنان أحمد رمزي وهي أول تجاربه السينمائية.

شهرة و شعبية وكاريزما صالح سليم كرويا كانت سببًا في في تلقيه عروضا لدخول مجال التمثيل ، كما أنه ارتبط بعلاقة صداقة مع نجوم الفن وقتها عمر الشريف و أحمد رمزي ، لكن التجربة لم تستمر بعدما انتقده أدائه أحد الكتاب الكبار فقرر "الأب الروحي" للأهلاوية التركيز في كرة القدم و عقب الاعتزال الاتجاه للعمل الإداري.



عادل هيكل

عادل هيكل



عادل هيكل هو حارس الأهلي السابق ، الذي اقتحم عالم التمثيل بثلاثة أفلام و هي إشاعة حب عام 1960 مع الفنانين يوسف وهبي، وعمر الشريف، وسعاد حسني، ومذكرات تلميذة عام 1962 مع الفنانين أحمد رمزي، ونادية لطفي، وحسن يوسف، وحديث المدينة عام 1964 مع الفنانين سميرة أحمد، وشويكار.

وقال هيكل عن تجربته في فيلم إشاعة حب في حديث سابق له : كنت صديق لجمال الليثي وفريد شوقي وعمر الشريف، كنا نتقابل معًا ونحضر المباريات في الاستاد ".

وتابع: "عندما شارك صالح سليم في فيلم (السبع بنات) 1961، تحدث معي المنتج جمال الليثي وعرض علي خوض تجربة التمثيل ووافقت رغم عدم ترحيبي في بداية الأمر ، مضيفًا " أول ما روحت التصوير لم اكن اعرف دوري أو حجمه، جمال الليثي هو من جعلني أمثل أقنعني عندما قال لي إيه رأيك في هند رستم؟ قولتله زي القمر، قالي أهو أنت هتطلع خطيبها، قولتله طيب يلا على الاستوديو".



إكرامي الشحات

إكرامي الشحات



"وحش إفريقيا" أحد أعظم الحراس في تاريخ النادي الأهلي ، و الذي أثبت نجاحه من خلال دخوله تجربة التمثيل في 4 أفلام ومعظمها كوميدية وظهر فيها بشخصيته الحقيقة كلاعب كرة قدم ، وهي رجل فقد عقلة عام 1980 و يارب ولد 1984 و إحنا بتوع الإسعاف 1984 ومرسي فوق مرسي تحت 1981

ويقول إكرامي في تصريحات سابقة أن السينما أرادت الاستفادة من جماهيريته على الصعيد الرياضي ، و جمعته علاقة قوية بنجوم السينما مثل فريد شوقي و عادل إمام ، ووافق على خوض تجربة التمثيل وقتها لأنه وجد نفسه سيقف أمام النجوم الذي طالما كان يدفع أموالا من أجل قطع تذكرة سينما ومشاهدة أفلامهم ، لكنه قرر التوقف عن التمثيل بعدما وجد أن التمثيل لن يضيف له شيئا خاصة أن كرة القدم منحته كل الشهرة و حب الجماهير.

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد



نجم الأهلي والزمالك السابق الذي اتجه للفن بعد اعتزاله عام 1994 وشارك في عدد من الأعمال الفنية مثل فيلم الصاغة مع الفنانة فيفي عبده و الفنان الراحل كمال الشناوي، و مسريحة دقي يا مزيكا مع الفنان سامي مغاوري ثم توقف نهائيًا عن الفن

وصرح جمال عبد الحميد من قبل أن ندم على دخوله عالم التمثيل لأنه عقب الاعتزال قرر الدراسة في رومانيا و ألمانيا وخوض دورات في عالم التدريب ، وعندما قرر الاتجاه للتمثيل توقفت كل هذه الدراسات و ابتعد عن مجاله الأساسي وعطله التمثيل عن أن يكون مدربًا.

شريف عبد المنعم

شريف عبد المنعم

تعرض شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق لحادث سير منعه من ممارسة كرة القدم لفترة ، وسافر للعلاج في لندن وبعدما عاد لمصر خضع لفترة تأهيل كبيرة ، ليعرض عليه المنتج خليل عثمان وهو أحد المقربين منه في أحد الجلسات الاتجاه للتمثيل و المشاركة في أعمال سينمائية ، "عبد المنعم" كان لديه موهبة من الأساس في تقليد الفنانين و المشاهير وبالفعل وافق و شارك في حوالي 10 أفلام أبرزها فيلم قبضة الهلالي مع الفنانة ليلى علوى عندما قام بدور ضابط شرطة ، ومسلسل وحيد وهو مسلسل "الكومي" مع الفنانة إلهام شاهين و الفنان الراحل ممدوح عبد العليم ، كما أنه دخل في شراكة لتكوين شركة لإنتاج الأفلام لكن الأمر لم يستمر طويلا ، واتجه للتحليل الرياضي بعد اعتزاله.

أحمد صلاح حسني

أحمد صلاح حسني



لاعب الأهلي السابق الذي وجد نفسه في الفن أكثر من الكرة ، حيث اتخذ قرارا بالاعتزال وهو عمره 26 عامًا وكان مازال أمامه مشوارا طويلا مع الكرة لكنه قرر أن يتجه إلى التمثيل الذي يحبه منذ الصغر.

مسيرته الفنية بدأت بالتلحين، حيث لحن أغنية للفنان محمد حماقي وهي حاجة مش طبيعية، واقتحم عالم التمثيل حيث بدأ بدور صغير في مسلسل شربات لوز مع يسرا عام 2012، وطرف ثالث، وتحت الأرض، الصعلوك ، وحواري بوخارست، عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل إمام ، ومسلسل بيت السلايف، وكانت آخر أعماله مسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف في رمضان 2021 .

فيلم الزمهلاوية و تجربة فاشلة لنجوم المنتخب

فيلم الزمهلاوية



فيلم الزمهلاوية شهد مشاركة أكثر من لاعب كرة قدم من نجوم الأهلي والزمالك في هذا التوقيت، مثل عصام الحضري و عمرو زكي و جمال حمزة وخالد بيبو محمد شوقي ، الفيلم صدر في عام 2008 وكان يتناول التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك بشكل كوميدي، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع ، ولم يثبت أي لاعب من الذين شاركوا في التجربة السينمائية نجاحهم.

خالد الغندور

خالد الغندور



عقب اعتزال خالد الغندور نجم الزمالك خاض تجارب تمثيلية مثل فيلم الحاسة السابعة مع الفنان أحمد الفيشاوي وهو فيلم كوميدي يحكي عن قصة لاعب كونغ فو يمتلك قدرات خاصة لقراءة أفكار الأشخاص، وظهر الغندور بشخصيته الحقيقة كما شارك في فيلم " زي الهوا" مع الفنان خالد النبوي و الفنانة داليا البحيري و لم يحقق الفيلم النجاح.

وشارك أيضًا الغندور في برنامج "الوادي" وهو أحد "برامج تليفزيون الواقع" التي انتشرت لبنان في فترة مطلع الألفينات لكنه عندما وجد الغندور أن طريقه مع التمثيل لن يكون نجاحًا اتجه سريعًا للإعلام الرياضي.