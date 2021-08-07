«المناخ الزراعى» يحدد موعد انكسار الموجة الحارة وطرق الوقاية منها

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بمعمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إن موجة الحر في مصر مستمرة حتى نهاية أغسطس، إلا أنه بداية من الغد الأحد سيحدث انكسار للموجة شديدة الحرارة وتستمر الإثنين والثلاثاء لتعود إلى الارتفاع مرة أخرى الأربعاء المقبل، موضحاً أن الانخفاض يصل إلى درجتين فقط، مع ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية لدرجات مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أبوالمعاطي أن درجة الحرارة سوف تبدأ في الانكسار على مناطق الساحل الشمالي الغربي من مطروح حتى محافظة الإسكندرية، ثم على محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومناطق شمال الصعيد لتصبح عند 40 درجة مئوية، لافتاً إلى أن ارتفاع درجة الحرارة سمة لفصل الصيف ولن تنخفض درجة الحرارة إلى مستوى 35 درجة مئوية إلا نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث تعود فيه درجة الحرارة إلى معدلات مقبولة.

وأضاف أن سبب الموجه شديدة الحرارة 3 عوامل رئيسية، أهمها سيطرة ثلاثة منخفضات جوية على الأجواء المصرية، وهي: منخفض الهند الموسمي والسودان الموسمي وشرق المتوسط الحار المتعمق، موضحاً أن المنخفض الأول تعمق على شمال البلاد والثاني على مناطق جنوب الصعيد ما نتج عنه ارتفاع قياسى في درجات الحرارة، وكذلك الارتفاع النسبي في الرطوبة.

ولفت إلى أن البلاد سوف تشهد اليوم تشكيلات للسحب الركامية على أجزاء من جنوب البلاد وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، يتخللها سحب رعدية بمناطق جنوب أسوان وحلايب وشلاتين ومحيط بحيرة ناصر، إلا أن ذلك لن يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة.

وطالب أبوالمعاطي، المواطنين بالالتزام بتناول كميات مناسبة من المياه للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة، وعدم الخروج إلا للضرورة، وفتح النوافذ في الصباح الباكر وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً وإغلاقها بعد ذلك حتى الخامسة مساء، مع تشغيل المراوح في حال عدم وجود مكيفات في المنزل، ثم فتح النوافذ ليلاً ليكتسب المنزل درجة حرارة منخفضة أثناء الليل.