يبحث الكثير من المواطنين، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية، وانخفاض درجات الحرارة.

وتحاول "الدستور" من خلال هذا المقال، مساعدة المواطنين في معرفة الموعد المتوقع لانتهاء الموجة الحارة وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تستمر الموجة الحارة الحالية، حتى يوم الأحد المقبل.



موعد انخفاض درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بواقع درجتين.



موعد انتهاء الموجة الحارة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتى منتصف شهر أغسطس، ومن ثم تعود درجات الحرارة لطبيعتها.



صيف 2021 الأكثر حرارة

أجرت مراكز الأبحاث دراسات عدة، أكدت من خلالها أن صيف 2021 هو الأكثر حرارة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

سقوط أمطار ببعض المناطق

من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق في البلاد، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لا سيما مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتصل لحد السيول في حلايب وشلاتين.



توقعات هيئة الأرصاد الجوية للرياح بالقاهرة الكبرى

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد بعض المناطق في القاهرة الكبرى، رياح مثيرة للأتربة، تنخفض معها الرؤية، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والساحل، لكنها تتلاشى سريعا بسبب ارتفاع الحرارة.

يهمك أيضًا |

درجات الحرارة المتوقعة من هيئة الأرصاد غدًا السبت

القاهرة: العظمى 42 درجة، الصغرى 29 درجة.

الإسكندرية: العظمى 34 درجة، الصغرى 26 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 34 درجة، الصغرى 26 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 38 درجة، الصغرى 28 درجة

سوهاج: العظمى 44 درجة، الصغرى 28 درجة.

قنا: العظمى 44 درجة، الصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 44 درجة، الصغرى 29 درجة.

الأقصر: العظمى 45درجة، الصغري 28 درجة.