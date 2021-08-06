جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلاح الجو لديه غارات منذ قليل على قطاع غزة المحاصر.

وقال المراسلون العسكريون في إسرائيل، منذ قليل، إن الجيش نفى قيامه بمهاجمة قطاع غزة، كرد على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف.

في السياق ذاته، قال أور هيلار المراسل العسكري للقناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن الجيش نفى شن أي هجمات ضد غزة.

وكذلك، أكد إيتاي بلومنتال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، عبر "تويتر"، أنه بخلاف التقارير التي تحدثت عن قصف إسرائيلي لغزة، فإن الجيش ينفي ذلك.

وقال موقع "روتر" الإسرائيلي، مساء اليوم، إن الجيش شن غارات ضد غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما نفى الجيش، وتبين بعد ذلك أنه انفجار داخلي لدى القطاع.