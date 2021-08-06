السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

الاحتلال
الاحتلال

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلاح الجو لديه غارات منذ قليل على قطاع غزة المحاصر.

وقال المراسلون العسكريون في إسرائيل، منذ قليل، إن الجيش نفى قيامه بمهاجمة قطاع غزة، كرد على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف.

في السياق ذاته، قال أور هيلار المراسل العسكري للقناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن الجيش نفى شن أي هجمات ضد غزة.

وكذلك، أكد إيتاي بلومنتال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، عبر "تويتر"، أنه بخلاف التقارير التي تحدثت عن قصف إسرائيلي لغزة، فإن الجيش ينفي ذلك.

وقال موقع "روتر" الإسرائيلي، مساء اليوم، إن الجيش شن غارات ضد غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما نفى الجيش، وتبين بعد ذلك أنه انفجار داخلي لدى القطاع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

نقل الفنانة مها أحمد إلى المستشفى.. ومصدر بـ«المهن التمثيلية» يكشف تطورات حالتها الصحية

«حرام عليكى حوشى عني» آخر كلمات نجلاء.. القاتلة تروي تفاصيل جريمة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة