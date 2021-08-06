الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 ورابط الحصول عليها على موقع الدستور

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تستمر عمليات البحث فى محرك البحث جوجل عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث انتهت منذ أيام قليلة امتحانات شهادة الثانوية العامة بنظامها الجديد لتحديد القدرة على الفهم والتعبير بدلا من آلية الحفظ لتحفيز قدرات جميع الطلاب وتنمية قدراتهم. 

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد ظهورها

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة لحوالي 650 ألف طالب وطالبة فى شعبة الأدبى والعلمى علوم وعلمى رياضة، بدأت في الظهور عدة مؤشرات وتوقعات توضح نسبة النجاح والتي تكاد تقترب من نتيجة العام الماضي باختلافات طفيفة لتغيير نظام الامتحانات التقليدية.

أتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الاستعدادات بإعلان نتيجة الثانوية العام في 2021 ، وسط توقعات باعلانها من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك في ظل استمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات دون تدخلات من أي شخص، مع ظهور مؤشرات بارتفاع أعداد الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية للمواد الدراسية المختلفة. 

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

أظهرت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، ارتفاع مجموع أعداد الطلاب الناجحين الحاصلين على نسبة 90 %   مع انخفاض متوقع لدرجات التنسيق للقبول بالجامعات. 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، أوضح إن المؤشرات تبين ارتفاع شريحة الحاصلين على 90 % عن العام الماضي، وكذلك شريحة ممن حصلوا على 80 % ستقل اعدادهم عن طلاب العام الماضي مما يؤدي لانخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على أكثر  من  90 %  هذا العام، مما يعنى وجود اختلاف ملحوظ في شرائح الدرجات نفسها كما تختلف نسب الدرجات هذا العام عما قبله من الأعوام السابقة لكنها مطمئنة حتى الآن. 

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على الدستور

يتم خلال أيام إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة، ثم إعلان نتيجة جميع الطلاب عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص به على الموقع الإلكتروني للحصول على النتيجة بالنسبة المئوية ودرجات كل مادة من خلال الرابط المخصص لذلك على موقع الدستور (من هنا).

تم تغيير آلية إجراء الامتحانات هذا العام عن الأعوام السابقة من خلال البابل شيت بأرقام كودية لمنع الغش في الإمتحانات، مع تصحيح إلكتروني كامل ورصد للدرجات الكترونيا في انتظار مكتب تنسيق القبول بالجامعات لتحديد أعداد الطلاب المقبولين، وذلك في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى تم التشديد عليها فى جميع اللجان. 

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