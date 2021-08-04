نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما جرى تداوله من صور قيل إنها لأوائل الثانوية العامة وتظهر أن الأولى حاصلة على 99%.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن معظم الصور المنتشرة لطالبات ترجع إلى صفحة «غزة الآن»، تزامنا مع ظهور نتيجة الثانوية العامة في فلسطين أمس، في حين لم تظهر فى مصر حتى الآن، ووفق المقرر ستظهر بعد 15 أغسطس، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

ونشرت صفحة «غزة الآن» صورة للأولى على الثانوية العامة بفلسطين وكتب عليها: «منه الله البطة الحاصلة على 99% مبرووك».

وقاربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي، على الانتهاء من تصحيح نتيجة امتحانات الثانوية العامة، حيث انتهت الوزارة من تصحيح أكثر من 7 مواد دراسية سواء لشعبة الأدبي أو العلمي أو العلمى علوم وعلمى رياضة.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تصحيح نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 تسير على قدم وساق، والجميع ملتزم، ووزير التعليم يتابع التصحيح بنفسه ويتسلم تقرير كل يوم من المسئولين عن التصحيح بأخر المستجدات والتطورات فى نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، على أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 فى 15 أغسطس الجاري.

وعن التصحيح، كشف الدكتور طارق شوقي أنه يتم على أعلى مستوى، مؤكدا أن كل ما يقال حول التلاعب في الدرجات داخل الكنترول غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مطمئنًا أولياء الأمور أن هناك إشراف كامل على النتيجة يحول دون التلاعب فيها، وأن من يروج لذلك غرضه البلبة فقط والتلاعب بأعصاب أولياء الأمور والطلاب، مناشدا الجميع بالالتزام بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، أو ما يصدره الوزير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.