كشف ملابسات محاولة 3 أشخاص خطف حقيبة سيدة بالشرقية

كشف مصدر أمني، عن ملابسات محاولة 3 أشخاص الاستيلاء على حقيبة سيدة بالشرقية، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداول بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا قيام 3 أشخاص مستقلين دراجة نارية بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سير السيدة بدائرة المركز إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وفروا هاربين.

باستدعاء المجنى عليها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم إبلاغها فى حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية وتم بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها.