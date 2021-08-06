الجمعة 06 أغسطس 2021
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مصر

مصادر بـ«الصحة»: أغسطس شهر التطعيم ضد كورونا.. وتوفير مليون جرعة «سينوفاك»

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن شهر أغسطس الجاري سيكون شهر التطعيمات ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أنه سيشهد انتعاشة كبيرة في تطعيم المصريين، مع الدفعات المقرر استلامها خلال أيام، بالإضافة إلى جرعات لقاح "سينوفاك" المصنع محليًا في مصر.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه من المقرر استلام جرعات من لقاح فيروس كورونا "جونسون آند جونسون" خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية بعد خضوعها لتحاليل هيئة الدواء المصرية.

وأوضحت، أن خطة توريدات اللقاحات خلال الشهر الجاري تشمل دفعات من لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر"، مؤكدة في الوقت ذاته أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التي أجريت عليها، قبل تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توفير أول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك-فاكسيرا" في مراكز تطعيم لقاحات كورونا والبالغ عددها أكثر من 500 مركز على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوعين المقبليين، بعد الانتهاء من اختبارات هيئة الدواء المصرية.

وتابعت، أنه تم إنتاج 10 ملايين جرعة من اللقاح سيتم توزيعها على المراكز خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن تلك الدفعات ستؤدي إلى تسريع وتيرة التطعيم في كل المحافظات والتوسع بالفئات المستحقة.

وأضافت المصادر أن مصر من المقرر أن تتسلم دفعات جديدة من المواد الخام للقاح "سينوفاك" خلال الفترة المقبلة، لتصنيع 70.2 مليون جرعة بنهاية العام.

يذكر أنه يجري حجز اللقاح عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

الصحة شهر أغسطس شهر التطعيمات د انتعاشة كبيرة تطعيم المصريين لقاح فيروس كورونا جرعات لقاح سينوفاك استرازينكا فايزر

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