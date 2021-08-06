الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1251 مريضا بقرية طنوب بالمنوفية

قافله علاجيه بالمنوفيه
قافله علاجيه بالمنوفيه

توقيع الكشف الطبي على ١٢٥١ مريضًا بالقافلة الطبية بقرية طنوب بمركز تلا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".  

 

ونظمت مدرية الشؤون الصحية بالمنوفية قافلة طبية علاجية شاملة بقرية طنوب التابعة لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومان ٢٠٢١/٨/٥،٤، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق الإشراف بإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ومدير إدارة تلا الطبية.

 

وقد صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية، هي: "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٢٥١ مريض من أهالي القرية.

 

كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٩٢ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٤ حالة، وعمل الأشعة لعدد ١٥ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٩ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وختان الإناث، وارتفاع ضغط الدم، وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات على القافلة.

كان ذلك ضمن وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي شدد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. 

مستشفيات محافظة المنوفية الكشف الطبى وزارة الصحة حياة كريمه الصحة والسكان الإجراءات الوقائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

مصدر بجامعة طنطا: «طالبة الفستان» راسبة هذا العام

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

إنفوجراف.. رسالة الرئيس السيسى إلى منتخب مصر لكرة اليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

أمريكا تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح