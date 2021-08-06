توقيع الكشف الطبى على 1251 مريضا بقرية طنوب بالمنوفية

توقيع الكشف الطبي على ١٢٥١ مريضًا بالقافلة الطبية بقرية طنوب بمركز تلا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ونظمت مدرية الشؤون الصحية بالمنوفية قافلة طبية علاجية شاملة بقرية طنوب التابعة لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومان ٢٠٢١/٨/٥،٤، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق الإشراف بإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ومدير إدارة تلا الطبية.

وقد صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية، هي: "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٢٥١ مريض من أهالي القرية.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٩٢ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٤ حالة، وعمل الأشعة لعدد ١٥ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٩ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وختان الإناث، وارتفاع ضغط الدم، وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات على القافلة.

كان ذلك ضمن وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي شدد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.