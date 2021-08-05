«صحة المنوفية»: رفع درجة الاستعداد بأقسام الحروق والصدمات الحرارية لمواجهة موجة الحر

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لمواجهة الموجة الحارة ️و تكثيف المرور على المنشآت الصحية بالمحافظة

ناشد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشددا علي رفع درجة الاستعداد بأقسام الحروق والصدمات الحرارية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية، تزامناً مع الموجة الحارة هذا الأسبوع.

ووجه بزيادة القوي البشرية من الأطباء الاستشارين والأخصائيين بهذه الأقسام وهيئة التمريض، وتوفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالصدمات الحرارية، بأقسام الإستقبال والطوارئ، وغرف علاج الصدمات الحرارية، مع التأكد من وضع اسطوانات الأكسجين في أماكن جيدة التهوية، وبعيدة تماماً عن أشعة الشمس المباشرة، وتكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمرور على المخازن الخاصة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مع فرق السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أزمة خلال تلك الفترة.

وأكد علي ضرورة تكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من الاكسجين بالمستشفي و أكد سيادته علي ضرورة متابعة التواجد والانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي بأوقات العمل، مشيرا إلى ضرورة حسن استقبال المريض وتوفير الخدمة الطبية له، وتعاون كافة العاملين بالمستشفى لتحقيق صالح العمل والمرضى وللحفاظ علي سلامة المواطنين.