11 أغسطس.. محاكمة 3 عمال للاتجار في الهيروين في مدينة نصر

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم جلسة 11 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة "م .ر" سائق و"م. ع " عامل بفرن و " م .ا " قهوجى لاتهامهم بالاتجار والتعاطى فى جوهر الهيرويين المخدر بمدينة نصر .

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وايمن محمد ياسر عمر و عضوية احمد كمال و عبد المجيد حلمي.

- أدلة إدانة المتهمين

وكشف قرار النيابة العامة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات عن أدلة إدانتهم حيث أنهم قاموا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، بإحراز بقصد التعاطى لجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحرز المتهمان الآخران بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر فأمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية برئاسة المستشار طارق ضياء المحامى العام الأول بإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات .

- أقوال الشهود



وكشفت أدلة الإثبات بالقضية حيث شهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، بأنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم الأول "م .ر" جالسا ارضا وممسكا بلفافة ورقية تحوى كمية من مسحوق الهيروين المخدر، ويهم باستنشاق ما بها فالتقطها من يده وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوي كمية من ذات الجوهر المخدر وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه لها بقصد التعاطى وأنه قد تحصل عليها من أقاربه المتهمين "م وم" والمتواجدين بدائرة القسم لترويج تجارتهما، وبإرشاده عنهما ابصرهم يقفان بين السيارات ،حال امساك الثاني بكيس بلاستيك شفاف اللون يظهر منه جوهر الهيروين المخدر ويقوم بعرضه على ثالثهما فضبطهما وانتزاع الكيس من المتهم الثانى .

واضاف انه بتفتيشها عثر بحوزة الثاني على (كيس آخر يحتوى على 12 لفافة لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر بصحة ما قرره الأول واحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما .



وكشفت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه ثيت بتقرير المعمل الكيمائي أن المضبوطات عبارة 23 لفافة تحوى كل منها كمية من مسحوق بيج اللون، ثبت أن المسحوق يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 13.5 جرام .