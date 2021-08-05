الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

11 أغسطس.. محاكمة 3 عمال للاتجار في الهيروين في مدينة نصر

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم جلسة 11 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة "م .ر" سائق و"م. ع  " عامل بفرن و " م .ا " قهوجى لاتهامهم بالاتجار والتعاطى فى جوهر الهيرويين المخدر بمدينة نصر .

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وايمن محمد ياسر عمر و عضوية احمد كمال و عبد المجيد حلمي.

 

- أدلة إدانة المتهمين 

وكشف قرار النيابة العامة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات  عن أدلة إدانتهم حيث أنهم قاموا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، بإحراز بقصد التعاطى لجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحرز المتهمان الآخران  بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر فأمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية برئاسة المستشار طارق ضياء المحامى العام الأول بإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات .

- أقوال الشهود


وكشفت أدلة الإثبات بالقضية حيث شهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، بأنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم الأول "م .ر" جالسا ارضا وممسكا بلفافة ورقية تحوى كمية من مسحوق الهيروين المخدر، ويهم باستنشاق ما بها فالتقطها من يده وضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوي كمية من ذات الجوهر المخدر وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه لها بقصد التعاطى وأنه قد تحصل عليها من أقاربه المتهمين "م وم" والمتواجدين بدائرة القسم لترويج تجارتهما، وبإرشاده عنهما ابصرهم يقفان بين السيارات ،حال امساك الثاني بكيس بلاستيك شفاف اللون يظهر منه جوهر الهيروين المخدر ويقوم بعرضه على ثالثهما فضبطهما وانتزاع الكيس من المتهم الثانى .

واضاف انه بتفتيشها عثر بحوزة الثاني على (كيس آخر يحتوى على 12 لفافة لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر بصحة ما قرره الأول واحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما .


وكشفت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه ثيت بتقرير المعمل الكيمائي أن المضبوطات عبارة 23 لفافة تحوى كل منها كمية من مسحوق بيج اللون، ثبت أن المسحوق يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 13.5 جرام .

محاكمة متهمين الهيرويين مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

بعد ذروة الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

مدبولي يكشف أسباب زيارات قرى «حياة كريمة»: مشروع سيغير وجه الحياة في الريف

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006

3421 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد قصف لبنان.. إسرائيل تحذر من الاعتداء على مواطنيها