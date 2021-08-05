794 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 23 ألفا و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين 379 ألفا و904 إصابات.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 794 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 162 ألفا و509 حالات وفاة، مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3227 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1911 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1287 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أن 20 ألفا و370 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و700 ألف و212 شخصًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.