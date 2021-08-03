87898 مواطنا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، عن أن إجمالي الحاصلين علي الجرعة الاولي من لقاح كورونا المستجد بمراكز التطعيم الـ 11 بالمحافظة، قد بلغ 87898 مواطنا فيما تلقي الجرعة الثانية 32926 مواطنا في مختلف المراكز.



وكشف بيان صادر من مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحاصلين علي لقاح كورونا في المراكز المختلفة كالتالي،

(15403 للجرعة الاولي و7659 للجرعة الثانية بمستشفي كفر شكر المركزي، و13559 للجرعة الاولي و6513 للجرعة الثانية بمركز طب الاسرة بسنديون مركز قليوب، و13583 للجرعة الاولي و6398 للجرعة الثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة، وفي مستشفي رمد بنها 12769 للجرعة الاولي و2555 للجرعة الثانية، ووحدة الاحراز بشبين القناطر 8570 للجرعة الاولي و2253 للجرعة الثانية، وفي وحدة سندبيس بالقناطر الخيرية 6601 للجرعة الاولي و2335 للجرعة الثانية، وووحدة مشتهر بطوخ 7399 للجرعة الاولي و2698 للجرعة الثانية، والحي الثاني بالعبور 6140 للجرعة الاولي و1568 للجرعة الثانية، وبنك الدم باسنيت مركز كفرشكر 3644 للجرعة الأولي و947 للجرعة الثانية، والمركز الطبي العام بالقناطر 110 للجرعة الاولي، ومستشفي شبين القناطر المركزي 120 للجرعة الاولي فقط).

- زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا إلى 11



في سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا إلى 11 مركزا بدلا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة بعد تجهيز مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبي العام بالقناطر الخيرية ومركز بمستشفى شبين القناطر المركزي، تسهيلا على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.



وأشارت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها، إلى أن مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالمحافظة تشمل مستشفى كفر شكر المركزي، ومركز طب الأسرة بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا، وبنك الدم الإقليمي بأسنيت، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، بالإضافة إلى مركز طبى الحى الثاني بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.