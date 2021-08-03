الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة ممرضة فى عيادة بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة ممرضة داخل عيادة عيون، بالدور السادس بمول شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بتلقى بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل عيادة بمول شهير بشارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار.

وانتقل ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى "ن. ن. ا" تعمل ممرضة داخل عيادة عيون بمول شهير بمدينة كفر الدوار.

- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور وجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بالاشتراك وفرع الأمن العام ومباحث كفرالدوار لكشف غموض وملابسات الحادث، تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

-عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.