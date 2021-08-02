الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تمدد قيود كورونا فى بعض المناطق حتى 9 أغسطس

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين، تمديد قيود المستوى الرابع، المفروضة حاليا في بعض المناطق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى 9 أغسطس الجاري.

وتخضع العديد من مدن ومقاطعات البلاد، ومن بينها العاصمة جاكرتا، لقيود المستوى الرابع التي تحد من حركة المواطنين والأنشطة المجتمعية.

وقال ويدودو إن التدابير أدت إلى حدوث تحسن على المستوى القومي فيما يتعلق بالإصابات الجديدة اليومية بالفيروس وعدد الحالات النشطة وعدد المتعافين ومعدل إشغال الأسرة في المستشفيات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا الإندونيسية.

وأضاف أن الحكومة قررت مواصلة إنفاذ قيود المستوى الرابع اعتبارا من 3 وحتى 9 أغسطس في مقاطعات ومدن محددة، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي سريانها اليوم، مع إدخال بعض التعديلات على تلك القيود بناءً على وضع كل منطقة.

وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن - الأسبوع الماضي - عن سياسة جديدة تسمح بتقسيم المناطق إلى أربعة مستويات بناء على مخاطر انتقال عدوى كوفيد-19 بها. 

وتخضع المناطق التي تصنف في المستوى الرابع لأعلى مستوى من القيود؛ نظرًا لارتفاع معدلات انتقال العدوى بها إنها تسجل أكثر من 50 إصابة مؤكدة بالفيروس يوميا لكل 100 ألف نسمة.

وتشهد إندونيسيا موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا بسبب سلالة دلتا التي يقول الخبراء إنها اكتشفت في 95 بالمئة من الإصابات التي تم تسجيلها.

وسجلت إندونيسيا، اليوم الاثنين، أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن كان عدد الإصابات الجديدة قد وصل إلى أكثر من 50 ألف إصابة يوميا في ذروة الموجة الثانية خلال منتصف يوليو الماضي. 

وفي المجمل، سجلت إندونيسيا أكثر من 3,4 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 97 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وهي الحصيلة الأعلى في جنوب شرق آسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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