الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توجه بتطعيم جميع العاملين بالسياحة في الأقصر وأسوان ضد كورونا

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف مصر الكرام بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقدها منذ قليل الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، خلال زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي للتأكد من توافر مخزون كاف، كما راجعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول البلاد للقادمين من الخارج إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد، مؤكدًا مناظرة 17 ألفًا و 139 من القادمين من الخارج  بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى اليوم.

وزيرة الصحة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى لقاح فيروس كورونا سلامة جميع العاملين تنشيط السياحة والتعايش الآمن

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