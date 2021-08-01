الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أفغانستان يتهم طالبان بعدم أخذ محادثات السلام على محمل الجد

طالبان
طالبان

اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غاني حركة طالبان بعدم أخذ محادثات السلام على محمل الجد.

جاء ذلك في تصريحات لغاني، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، خلال اجتماع وزاري خاص في القصر الرئاسي اليوم الأحد.

وقال الرئيس الأفغاني: إن طالبان تغيرت بشكل سلبي، متهما إياها بأنها باتت أكثر قسوة بل وأكثر وحشية منذ 24 عامًا، قائلا إن الحركة لا تنوي السلام.

وطلب غاني من وزارة الدفاع تحديد الأولويات الاستراتيجية، لأن القوة الأمنية لا يمكن أن تتواجد في عدة مناطق في وقت واحد.

من ناحيته، أكد متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة ضربوا مطار قندهار في جنوب أفغانستان بثلاثة صواريخ على الأقل خلال الليل، قائلا إن الهدف هو إحباط ضربات جوية تشنها قوات الحكومة الأفغانية.

وقال ذبيح الله مجاهد لرويترز: "استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه مركزا لشن ضربات جوية علينا".

وذكر مسؤولون أفغان: أن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق الرحلات وأن المدرج قد تضرر جزئيا.

وأضاف المسئولون: أنه لم ترد بعد تقارير عن سقوط مصابين.

كابول السلام محادثات السلام رئيس افغانستان أفغانستان

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وائل لطفي

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