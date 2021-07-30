سيارة تصطدم بشجرة وتقتحم معرضًا بالدقهلية

شهد اليوم الجمعة، اصطدام سيارة ملاكي بشجرة وأحد المعارض على جانب الطريق قرب مدخل مدينة أجا على طريق "أجا - المنصورة".

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد وقوع حادث ومصابين على طريق أجا.

بانتقال الضباط والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم د ي ف 4179 بشجرة وأحد المعارض على جانب الطريق قرب مدخل مدينة أجا على طريق أجا-المنصورة.

انتقل لمكان الواقعة قوة أمنية وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة زوج وزوجة واثنين من الأبناء والجدة، ويقيمون جميعا بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

تم نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة.

كما أصيب 18 شخصاً بينهم 9 أطفال، اليوم الجمعة، جراء انقلاب أتوبيس تابع للمدرسة الإنجيلية في القاهرة أمام قرية صهرجت الكبرى على طريق المنصورة- القاهرة، في طريق الأتوبيس إلى مصيف جمصة.

اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية يفيد بانقلاب أتوبيس مدارس يقلعدداً من الأطفال والشباب على طريق المنصورة- القاهرة نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، ما تسبب في إصابة 18 شخصاً بينهم أطفال.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز ميت غمر ورئيس مباحث ميت غمر وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الإنجيلية في القاهرة وإصابة 18 شخصاً بينهم 9 أطفال.