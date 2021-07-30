فتح باب التسجيل في دبلوم وماجستير الدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية فتح باب التسجيل لبرنامجي الدبلوم والماجستير في الدراسات الهلينستية لخريجي الجامعات، في الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2021.

واوضحت المكتبة في بيان لها اليوم، أن برنامجا الدبلوم والماجستير هما نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وجامعة الإسكندرية، وتقدم درجة الماجستير في أربعة مجالات؛ هي: التاريخ، والأدب، والفن والآثار والعمارة والفلسفة، والعلوم. هذا، ويكون التدريس باللغة الإنجليزية.



ويوفر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين (تطبق الشروط والأحكام).



يشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلًا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد، أما الطلاب الحاصلين على ليسانس أو بكالوريوس في تخصصات أخرى، فيمكنهم الحصول على دبلومة تأهيلية قبل التسجيل لدرجة الماجستير.



يتناول مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية حقبة مهمة من تاريخ الإسكندرية؛ وهي الفترة التي أنشئت وازدهرت فيها المدينة، وتمتد إلى نهاية عصر البطالمة، أي نهاية عهد الملكة كليوباترا.



وكانت قد نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار بالتعاون مع مركز زاهي حواس للمصريات عددًا من الدورات العلمية التفاعلية (عبر الإنترنت)، وذلك في إطار خطة المتحف والمركز للموسم الثقافي الجاري 2021، لكل من طلاب وخريجي أقسام التاريخ والآثار والإرشاد السياحي والمهتمين بمجال الدراسات الأثرية.

واستهل الموسم الثقافي أعماله بدورة تحت عنوان: "مجد مصر العسكري عبر العصور"، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين، قاموا بإلقاء ثلاث محاضرات تبحث في تطور العسكرية المصرية ودورها الرائد على امتداد الحضارات المتعاقبة بدءًا من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالعصرين اليوناني الروماني ثم الإسلامي.

واختتم المشاركون هذه الدورة بزيارة ميدانية لمكتبة الإسكندرية للتعرف على مختلف أقسامها وأهم مقتنياتها، واستهلوا زيارتهم بجولة علمية متخصصة داخل متحف الآثار كتطبيق عملي للدورة، وتم تكريم المتفوقين منهم بمنحهم عددًا من الإصدارات الحديثة للمكتبة منها كتاب "الفراعنة المحاربون.. دبلوماسيون وعسكريون"، كما تم تسليم باقي المشاركين شهادات تقدير مقدمة من متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات.