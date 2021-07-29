التحقيق في العثور على جثة مسن متعفنة في شقته بمصر الجديدة

فتحت نيابة مصر الجديدة الجزئية، تحقيقات في العثور على جثة رجل متعفنة داخل شقة، وأمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، كان قد تلقى بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين انبعاث الرائحة الكريهة من شقة شخص مسن يدعى «سمير. ف. غ» في العقد السادس من العمر، ومقيم بمفرده في الشقة، وعقب استئذان النيابة العامة التي قررت كسر باب الشقة، تبين العثور على جثة صاحب الشقة في حالة تعفن كامل، و بالفحص تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.