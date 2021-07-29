الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021| طرق السداد والغرامة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 من الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي، حتى تصدرت القائمة الرئيسية، وذلك لرغبة الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات we في الاستعلام عن الفاتورة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وقيمة غرامة التخلف عن الدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

يمكن حاليا الاستعلام الإلكتروني عن إجمالي قيمة فواتير التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات we من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك في إطار كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها منذ اندلاع جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 في أواخر عام 2019 بمدينة ووهان الصينية، وذلك تفاديا للذهاب إلى مقرات السنترالات بجميع محافظات الجمهورية والتعامل المباشر مع الموظفين لتفادي انتشار العدوى وفقا للخطة الرقمية التي تبنتها الحكومة حاليا للحد من تفشي الجائحة بين المواطنين وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية .

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات حاليا من خلال خطوات معدودة الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي والتي صدرت يوم 15 يوليو الجاري وهي :-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار الاستعلام عن الفاتورة من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة كود المحافظة

كتابة رقم التليفون الأرضي

الضغط على زر الاستعلام الالكتروني الموجود أسفل قائمة البيانات

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه بالتفصيل

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

قيمة غرامة التخلف عن دفع فواتير التليفون الأرضي 2021

سهلت الشركة المصرية للاتصالات إجراءات دفع الفاتورة وذلك من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 الذي تم إطلاقه منذ عدة سنوات، في حين طبقت الشركة غرامة مالية على العملاء المتخلفين عن الدفع في المواعيد المحددة لذلك "شهر من إصدار الفاتورة" والمقدرة بـ10 جنيهات كحد أدني و 2% من إجمالي قيمة الفاتورة بحد أقصى وبعدها يتم قطع الخدمة عن التليفون والانترنت المنزلي .