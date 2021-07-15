«الآن» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 من أبرز الكلمات البحثية التي تحتل القائمة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لرغبة عملاء الشركة المصرية للاتصالات في تفادي دفع الغرامة المالية عن التأخير في الدفع، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن قيمة الفاتورة و فترة السماح التي تمنحها الشركة للعملاء السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات We الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب تسجيل كافة بيانات العميل المتعاقد على الخط و مكان تركيب التليفون الأرضي وذلك في إطار مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لضمان راحة العملاء وتوفير كافة سبل الراحة دون إهدار وقت أو مال أو التزاحم في طوابير للتعامل المباشر مع الموظفين العاملين في السنترالات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا 2021

يمكن حاليا لعملاء الشركة المصرية للاتصالات We الاستعلام الإلكتروني عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي والمبلغ المستحق الدفع إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة

كتابة بيانات العميل كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة كود المحافظة

كتابة رقم التليفون الأرضي

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي بالتفصيل

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تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 خصصته الشركة المصرية للاتصالات لخدمة الملايين من عملائها بالإضافة إلى إعطائهم فترة شهر سماح ليتمكنوا من دفع الفاتورة وبعدها يتم قطع الخدمة نهائيا عن العميل المتخلف عن الدفع حيث يتم قبل هذه المرحلة تحويل التليفون إلى استقبال فقط مما يترتب عليه انقطاع خدمة الانترنت المنزلي وبعدها سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 جنيه ويحب أن يتم دفع الفاتورة وقيمة الغرامة المالية المضافة قبل إعادة الخدمة .