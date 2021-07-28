السودان: استمرار مفاوضات سد النهضة بنفس المنهجية السابقة مجرد «شراء للوقت»

قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بنفس المنهجية السابقة.

وأوضح “عباس”، في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم”، أن المفاوضات بنفس الآلية السابقة “تعني شراء للوقت”. في إشارة إلى مماطلة إثيوبيا في التعامل مع أزمة سد النهضة.

وأشار إلى أنه إثيوبيا ليست لديها “إرادة سياسية واضحة" في التعامل مع الأزمة. مضيفا أن “النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقا ثلاثيا”.