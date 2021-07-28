الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بإطلالة ملكية وماكياج رائع .. الفنانة هاجر أحمد تحتفل بزفافها

هاجر أحمد
هاجر أحمد

احتفلت، مساء أمس، الفنانة هاجر أحمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة مع الأصدقاء والأهل والأقارب .

ظهرت “هاجر” خلال الحفل بإطلالة ملكية وبسيطة ، فقد ارتدت فستانا باللون الأوف وايت، مصنوع من قماش الساتان وتميز تصميمه بقصة الأوف شولدر من الكتفين وقصة كب من عند الصدر، وفتحة طولية عند الرجل اليسرى، مع اكستنشن طويل من الساتان به بعض قطع الدانتيل، ونسقت معه طرحة طويلة من الدانتيل الاوف وايت الناعم، مع صندل أبيض بكعب عالي، واعتمدت مكياج برونزاج مع تسريحة شعر مرفوع ناعمة منسدل بعض خصلاته من الجانبين.

هاجر أحمد تحتفل بزفافها

بدأ حفل الزفاف برقصة هادئة لهاجر وزوجها رجل الأعمال على أنغام أغنية نشيد العاشقين قام بغنائها لايف المطرب أحمد جمال وبعدها قدم عدد كبير من أغانيه الخاصة لاحياء حفل الزفاف.


أحيى الفنان تامر حسني باقي فقرات الحفل مقدما ديو مع الفنان أحمد جمال من خلال “يا بنت الإيه” وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

هاجر أحمد تحتفل بزفافها


يذكر أن هاجر أحمد كانت قد أعلنت يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على رجل الاعمال أحمد الحداد، ونشرت عدة صور من الحفل على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

 

هاجر أحمد تحتفل بزفافها
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