بعد تأهله لدور الـ 16 لتنس الطاولة بالأوليمبياد.. أبرز المعلومات عن عمر عصر

نجح المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة، منذ قليل، في حسم تأهله إلى منافسات دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

و كان عمر عصر ضمن 6 لاعبين مصريين، في رياضة تنس الطاولة، يشاركون في أولمبياد طوكيو لهذا العام.

عمر عصر

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن البطل المصري.

ولد عمر عصر في الثاني والعشرين من يوليو عام 1991 من مدينة دسوق وهي إحدى مدن محافظة كفر الشيخ. بدأ لعب تنس الطاولة في عمر الرابعة. عندما وصل عمره إلى الرابعة عشر حصل على منحة دراسية لمدة أربع سنوات من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. أصبح المصنف الأول في الدوري السويدي وكان عمره وقتها 16 عاما. حصل على لقب أفضل تنس طاولة للناشئين في العالم. فاز بالمركز الثاني في كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000. في مارس 2018 ، توج عمر العصر بالبطولة الإفريقية في كينيا، وتأهل لكأس العالم 2018. تعتبر هذه المشاركة الثالثة له في الأولمبياد. كانت مشاركته الأولى في دورة لندن 2012، قبل أن يتنافس في نسخة ريو 2016.

والتقى عمر بمنافسه السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، وأنهى عصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-5، وخسر الشوط الثاني والثالث بنتيجة (6-11، 8-11)، وعاد من تأخره وحسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 13-11.

أما في الشوط الخامس، تفوق اللاعب السويدي على عصر وفاز بنتيجة 11-4، ثم حسم عصر الشوط السادس لصالحه بنتيجة 11-6، وفي الشوط السابع والفيصل، تفوق عصر على هالك بنتيجة 11-8 ليحسم تأهله إلى دور الـ16 بإجمالي نتيجة الأشواط 4-3.

جدير بالذكر أن عمر عصر، سيلتقي مع يوان تشيه تشوانج لاعب تايبيه الصيني في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء.